Zaskakujący element na ślubie Rafała Brzozowskiego! Wnieśli to do kościoła

W sobotni, piękny, słoneczny dzień, 1 sierpnia 2026 roku pod Warszawą odbył się wielki ślub Rafała Brzozowskiego. Gwiazdor telewizji i muzyki stanął na ślubnym kobiercu w jednym z kościołów pod Warszawą. Na ślub przybyło 400 zaproszonych gości i wszyscy w napięciu wypatrywali pary młodej.

Jako pierwsza przed kościołem pojawiła się Helena, ukochana Rafała Brzozowskiego. Panna młoda wyglądała, jak prawdziwa księżna w bogato zdobionej sukni z trenem. Co ciekawe postawiła na unikalny kolor! Zobacz TO w naszej galerii zdjęć!

Nikt się nie spodziewał, że zrobią to w kościele

Ślub Rafała Brzozowskiego z Heleną miał niezwykle uroczysty charakter. Słowa przysięgi małżonków wybrzmiały dobitnie i wszyscy byli niezwykle wzruszeni. Na państwa młodych pod kościołem czekała obłędna niespodzianka. Ale jeszcze zanim do tego doszło, to oni pokazali coś niebywałego!

Po złożeniu przysięgi przed Bogiem państwo Brzozowscy zasiedli w kościele do stołu, aby podpisać akt ślubu. To niecodzienne rozwiązanie, typowe bardziej dla ślubów cywilnych. Tu jednak wszystko odbyło się w jednym miejscu i stół posłużył zakochanym, aby ostatecznie sformalizować zaślubiny. Dokumenty podpisał także ksiądz, który udzielił Rafałowi i Helenie ślubu.

Wesele do białego rana

A później już szaleństwom nie było końca! Szczęśliwi państwo młodzi, obsypani płatkami róż pojechali do hotelu, gdzie zatańczyli, a nawet razem zaśpiewali dla ponad 600 gości! Wesele było luksusowe i wszyscy bawili się znakomicie do białego rana. Na imprezie nie zabrakło gwiazd, jak bracia Mroczek, Małgorzata Tomaszewska, Marek Kościkiewicz, Andrzej Supron, czy Tomasz Kammel.

Co ciekawe, piękna wybranka Rafała Brzozowskiego na wesele przebrała się w drugą suknię, w której zaprezentowała się równie elegancko i stylowo, jak podczas ślubu.

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Rafał Brzozowski wziął ślub. Tak wyglądało wesele