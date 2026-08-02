Miss Polski 2026 - wyniki na żywo. Kto zdobędzie koronę dla najpiękniejszej Polki?

Gala finałowa Miss Polski 2026

Niebawem dowiemy się, do kogo trafi tytuł najpiękniejszej Polki. Korona, która przez miniony rok należała do Oliwii Mikulskiej, zostanie przekazana nowej laureatce. Ustępująca miss dopiero co reprezentowała Polskę na arenie międzynarodowej podczas konkursu Miss Supranational 2026, a już zaledwie dwa dni później oficjalnie ukoronuje swoją następczynię. O ten niezwykły zaszczyt walczą 24 dziewczyny z całego kraju. Sam udział w ścisłym finale to dla nich wielki sukces wywalczony we wcześniejszych etapach regionalnych. W trakcie uroczystej gali widzowie zobaczą kandydatki w różnorodnych stylizacjach – od strojów kąpielowych, po eleganckie suknie wieczorowe i olśniewające suknie ślubne. Nie obejdzie się bez sprawdzianu intelektu i osobowości, ponieważ jury będzie oceniać również odpowiedzi na pytania o wartości i podejście do życia. Oprócz zjawiskowej urody pod uwagę będą brane kultura osobista, charyzma oraz życiowe bagaże doświadczeń. Zwieńczeniem całego wydarzenia będzie moment, na który wszyscy czekają – ogłoszenie nazwiska dziewczyny, która zdobędzie zaszczytny tytuł Miss Polski 2026.

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Miss Polski 2026 – aktualne wyniki

Top 5

Klaudia Węcłaś – woj. mazowieckie

Wiktoria Ptak – woj. podlaskie

Oliwia Krysiak – woj. podkarpackie

Eliza Ciuła – woj. dolnośląskie

Klaudia Bartoszek – woj. pomorskie

Top 10

Julia Flach – woj. śląskie

Julia Frankowicz – woj. opolskie

Maria Piaścik – woj. mazowieckie

Anita Szewczyk – woj. małopolskie

Marta Zaturska – woj. łódzkie

Oto pełne zestawienie finalistek:

Karolina Adrianek – woj. lubelskie

Klaudia Bartoszek – woj. pomorskie

Eliza Ciuła – woj. dolnośląskie

Liwia Drożyńska – woj. kujawsko-pomorskie

Ewa Fedak – woj. łódzkie

Julia Flach – woj. śląskie

Julia Frankowicz – woj. opolskie

Oliwia Krysiak – woj. podkarpackie

Anna Krzesińska – woj. małopolskie

Martyna Marcinkowska – woj. świętokrzyskie

Julia Mariańska – woj. podlaskie

Matylda Nastała – woj. wielkopolskie

Kinga Pałka – woj. podkarpackie

Maria Piaścik – woj. mazowieckie

Marlena Pieczara – woj. zachodniopomorskie

Wiktoria Ptak – woj. podlaskie

Bianka Radzanowska – woj. warmińsko-mazurskie

Maja Stórlis – woj. pomorskie

Anita Szewczyk – woj. małopolskie

Zofia Szwed – woj. warmińsko-mazurskie

Aleksandra Wegnerowicz – woj. wielkopolskie

Klaudia Węcłaś – woj. mazowieckie

Marlena Załoga – woj. lubelskie

Marta Zaturska – woj. łódzkie