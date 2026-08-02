Miss Polski 2026 - wyniki na żywo. Kto zdobędzie koronę dla najpiękniejszej Polki?

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-08-02 22:13

Trwa poszukiwanie najpiękniejszej Polki! W trakcie emocjonującej gali finałowej Miss Polski 2026 o koronę rywalizują 24 kandydatki, które reprezentują wszystkie województwa. Jury stoi przed ogromnym wyzwaniem, by spośród wielu zjawiskowych uczestniczek wskazać tę najlepszą. Kto zdobędzie zaszczytny tytuł? Bądźcie z nami i poznajcie najnowsze wyniki rywalizacji o miano Miss Polski 2026.

Gala finałowa Miss Polski 2026

Niebawem dowiemy się, do kogo trafi tytuł najpiękniejszej Polki. Korona, która przez miniony rok należała do Oliwii Mikulskiej, zostanie przekazana nowej laureatce. Ustępująca miss dopiero co reprezentowała Polskę na arenie międzynarodowej podczas konkursu Miss Supranational 2026, a już zaledwie dwa dni później oficjalnie ukoronuje swoją następczynię. O ten niezwykły zaszczyt walczą 24 dziewczyny z całego kraju. Sam udział w ścisłym finale to dla nich wielki sukces wywalczony we wcześniejszych etapach regionalnych. W trakcie uroczystej gali widzowie zobaczą kandydatki w różnorodnych stylizacjach – od strojów kąpielowych, po eleganckie suknie wieczorowe i olśniewające suknie ślubne. Nie obejdzie się bez sprawdzianu intelektu i osobowości, ponieważ jury będzie oceniać również odpowiedzi na pytania o wartości i podejście do życia. Oprócz zjawiskowej urody pod uwagę będą brane kultura osobista, charyzma oraz życiowe bagaże doświadczeń. Zwieńczeniem całego wydarzenia będzie moment, na który wszyscy czekają – ogłoszenie nazwiska dziewczyny, która zdobędzie zaszczytny tytuł Miss Polski 2026.

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Miss Polski 2026 – aktualne wyniki

Top 5

  • Klaudia Węcłaś – woj. mazowieckie
  • Wiktoria Ptak – woj. podlaskie
  • Oliwia Krysiak – woj. podkarpackie
  • Eliza Ciuła – woj. dolnośląskie
  • Klaudia Bartoszek – woj. pomorskie

Top 10

  • Julia Flach – woj. śląskie
  • Julia Frankowicz – woj. opolskie
  • Maria Piaścik – woj. mazowieckie
  • Anita Szewczyk – woj. małopolskie
  • Marta Zaturska – woj. łódzkie

Pełna lista kandydatek do tytułu Miss Polski 2026

Oto pełne zestawienie finalistek:

  • Karolina Adrianek – woj. lubelskie
  • Klaudia Bartoszek – woj. pomorskie
  • Eliza Ciuła – woj. dolnośląskie
  • Liwia Drożyńska – woj. kujawsko-pomorskie
  • Ewa Fedak – woj. łódzkie
  • Julia Flach – woj. śląskie
  • Julia Frankowicz – woj. opolskie
  • Oliwia Krysiak – woj. podkarpackie
  • Anna Krzesińska – woj. małopolskie
  • Martyna Marcinkowska – woj. świętokrzyskie
  • Julia Mariańska – woj. podlaskie
  • Matylda Nastała – woj. wielkopolskie
  • Kinga Pałka – woj. podkarpackie
  • Maria Piaścik – woj. mazowieckie
  • Marlena Pieczara – woj. zachodniopomorskie
  • Wiktoria Ptak – woj. podlaskie
  • Bianka Radzanowska – woj. warmińsko-mazurskie
  • Maja Stórlis – woj. pomorskie
  • Anita Szewczyk – woj. małopolskie
  • Zofia Szwed – woj. warmińsko-mazurskie
  • Aleksandra Wegnerowicz – woj. wielkopolskie
  • Klaudia Węcłaś – woj. mazowieckie
  • Marlena Załoga – woj. lubelskie
  • Marta Zaturska – woj. łódzkie
Oliwia Mikulska
Galeria zdjęć 10
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