Miss Polski 2026 - WYNIKI. Kto zdobył koronę dla najpiękniejszej Polki? Znamy werdykt

Gala finałowa Miss Polski 2026

Do kogo trafił tytuł najpiękniejszej Polki? Korona, która przez miniony rok należała do Oliwii Mikulskiej, została przekazana nowej laureatce. O ten niezwykły zaszczyt rywalizowały 24 dziewczyny z całego kraju. Sam udział w ścisłym finale to dla nich wielki sukces wywalczony we wcześniejszych etapach regionalnych. W trakcie uroczystej gali widzowie zobaczyliśmy kandydatki w różnorodnych stylizacjach – od strojów kąpielowych, po eleganckie suknie wieczorowe i olśniewające suknie ślubne. Nie obyło się bez sprawdzianu intelektu i osobowości, ponieważ jury oceniało również odpowiedzi na pytania o wartości i podejście do życia. Oprócz zjawiskowej urody pod uwagę były brane kultura osobista, charyzma oraz życiowe bagaże doświadczeń. Zwieńczeniem całego wydarzenia był moment, na który wszyscy czekali – ogłoszenie nazwiska dziewczyny, która zdobyła zaszczytny tytuł Miss Polski 2026.

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Miss Polski 2026 – aktualne wyniki

Miss Polski 2026: Wiktoria Ptak – woj. podlaskie

I Wicemiss: Eliza Ciuła – woj. dolnośląskie

Eliza Ciuła – woj. dolnośląskie II Wicemiss: Klaudia Węcłaś – woj. mazowieckie

Klaudia Węcłaś – woj. mazowieckie III Wicemiss: Oliwia Krysiak – woj. podkarpackie

Oliwia Krysiak – woj. podkarpackie IV Wicemiss: Klaudia Bartoszek – woj. pomorskie

Top 10

Julia Flach – woj. śląskie

Julia Frankowicz – woj. opolskie

Maria Piaścik – woj. mazowieckie

Anita Szewczyk – woj. małopolskie

Marta Zaturska – woj. łódzkie

Miss Polski Przyjaźni: Karolina Adrianek – woj. lubelskie

Oto pełne zestawienie finalistek:

Karolina Adrianek – woj. lubelskie

Klaudia Bartoszek – woj. pomorskie

Eliza Ciuła – woj. dolnośląskie

Liwia Drożyńska – woj. kujawsko-pomorskie

Ewa Fedak – woj. łódzkie

Julia Flach – woj. śląskie

Julia Frankowicz – woj. opolskie

Oliwia Krysiak – woj. podkarpackie

Anna Krzesińska – woj. małopolskie

Martyna Marcinkowska – woj. świętokrzyskie

Julia Mariańska – woj. podlaskie

Matylda Nastała – woj. wielkopolskie

Kinga Pałka – woj. podkarpackie

Maria Piaścik – woj. mazowieckie

Marlena Pieczara – woj. zachodniopomorskie

Wiktoria Ptak – woj. podlaskie

Bianka Radzanowska – woj. warmińsko-mazurskie

Maja Stórlis – woj. pomorskie

Anita Szewczyk – woj. małopolskie

Zofia Szwed – woj. warmińsko-mazurskie

Aleksandra Wegnerowicz – woj. wielkopolskie

Klaudia Węcłaś – woj. mazowieckie

Marlena Załoga – woj. lubelskie

Marta Zaturska – woj. łódzkie