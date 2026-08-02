Miss Polski 2026 - WYNIKI. Kto zdobył koronę dla najpiękniejszej Polki? Znamy werdykt

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-08-02 23:06

Zakończyło się poszukiwanie najpiękniejszej Polki! W trakcie emocjonującej gali finałowej Miss Polski 2026 o koronę walczyły 24 kandydatki. Jury stało przed ogromnym wyzwaniem, by spośród wielu zjawiskowych uczestniczek wskazać tę najlepszą. Kto zdobył zaszczytny tytuł? Poznajcie wyniki rywalizacji o tytuł Miss Polski 2026.

Gala finałowa Miss Polski 2026

Do kogo trafił tytuł najpiękniejszej Polki? Korona, która przez miniony rok należała do Oliwii Mikulskiej, została przekazana nowej laureatce. O ten niezwykły zaszczyt rywalizowały 24 dziewczyny z całego kraju. Sam udział w ścisłym finale to dla nich wielki sukces wywalczony we wcześniejszych etapach regionalnych. W trakcie uroczystej gali widzowie zobaczyliśmy kandydatki w różnorodnych stylizacjach – od strojów kąpielowych, po eleganckie suknie wieczorowe i olśniewające suknie ślubne. Nie obyło się bez sprawdzianu intelektu i osobowości, ponieważ jury oceniało również odpowiedzi na pytania o wartości i podejście do życia. Oprócz zjawiskowej urody pod uwagę były brane kultura osobista, charyzma oraz życiowe bagaże doświadczeń. Zwieńczeniem całego wydarzenia był moment, na który wszyscy czekali – ogłoszenie nazwiska dziewczyny, która zdobyła zaszczytny tytuł Miss Polski 2026.

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Miss Polski 2026 – aktualne wyniki

  • Miss Polski 2026: Wiktoria Ptak – woj. podlaskie
  • I Wicemiss: Eliza Ciuła – woj. dolnośląskie
  • II Wicemiss: Klaudia Węcłaś – woj. mazowieckie
  • III Wicemiss: Oliwia Krysiak – woj. podkarpackie
  • IV Wicemiss: Klaudia Bartoszek – woj. pomorskie

Top 10

  • Julia Flach – woj. śląskie
  • Julia Frankowicz – woj. opolskie
  • Maria Piaścik – woj. mazowieckie
  • Anita Szewczyk – woj. małopolskie
  • Marta Zaturska – woj. łódzkie

Miss Polski Przyjaźni: Karolina Adrianek – woj. lubelskie

Pełna lista kandydatek do tytułu Miss Polski 2026

Oto pełne zestawienie finalistek:

  • Karolina Adrianek – woj. lubelskie
  • Klaudia Bartoszek – woj. pomorskie
  • Eliza Ciuła – woj. dolnośląskie
  • Liwia Drożyńska – woj. kujawsko-pomorskie
  • Ewa Fedak – woj. łódzkie
  • Julia Flach – woj. śląskie
  • Julia Frankowicz – woj. opolskie
  • Oliwia Krysiak – woj. podkarpackie
  • Anna Krzesińska – woj. małopolskie
  • Martyna Marcinkowska – woj. świętokrzyskie
  • Julia Mariańska – woj. podlaskie
  • Matylda Nastała – woj. wielkopolskie
  • Kinga Pałka – woj. podkarpackie
  • Maria Piaścik – woj. mazowieckie
  • Marlena Pieczara – woj. zachodniopomorskie
  • Wiktoria Ptak – woj. podlaskie
  • Bianka Radzanowska – woj. warmińsko-mazurskie
  • Maja Stórlis – woj. pomorskie
  • Anita Szewczyk – woj. małopolskie
  • Zofia Szwed – woj. warmińsko-mazurskie
  • Aleksandra Wegnerowicz – woj. wielkopolskie
  • Klaudia Węcłaś – woj. mazowieckie
  • Marlena Załoga – woj. lubelskie
  • Marta Zaturska – woj. łódzkie
Oliwia Mikulska
Galeria zdjęć 10
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