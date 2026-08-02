Miss Polski 2026 - WYNIKI. Kto zdobył koronę dla najpiękniejszej Polki? Znamy werdykt

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Gala finałowa Miss Polski 2026
Do kogo trafił tytuł najpiękniejszej Polki? Korona, która przez miniony rok należała do Oliwii Mikulskiej, została przekazana nowej laureatce. O ten niezwykły zaszczyt rywalizowały 24 dziewczyny z całego kraju. Sam udział w ścisłym finale to dla nich wielki sukces wywalczony we wcześniejszych etapach regionalnych. W trakcie uroczystej gali widzowie zobaczyliśmy kandydatki w różnorodnych stylizacjach – od strojów kąpielowych, po eleganckie suknie wieczorowe i olśniewające suknie ślubne. Nie obyło się bez sprawdzianu intelektu i osobowości, ponieważ jury oceniało również odpowiedzi na pytania o wartości i podejście do życia. Oprócz zjawiskowej urody pod uwagę były brane kultura osobista, charyzma oraz życiowe bagaże doświadczeń. Zwieńczeniem całego wydarzenia był moment, na który wszyscy czekali – ogłoszenie nazwiska dziewczyny, która zdobyła zaszczytny tytuł Miss Polski 2026.
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Miss Polski 2026 – aktualne wyniki
- Miss Polski 2026: Wiktoria Ptak – woj. podlaskie
- I Wicemiss: Eliza Ciuła – woj. dolnośląskie
- II Wicemiss: Klaudia Węcłaś – woj. mazowieckie
- III Wicemiss: Oliwia Krysiak – woj. podkarpackie
- IV Wicemiss: Klaudia Bartoszek – woj. pomorskie
Top 10
- Julia Flach – woj. śląskie
- Julia Frankowicz – woj. opolskie
- Maria Piaścik – woj. mazowieckie
- Anita Szewczyk – woj. małopolskie
- Marta Zaturska – woj. łódzkie
Miss Polski Przyjaźni: Karolina Adrianek – woj. lubelskie
Pełna lista kandydatek do tytułu Miss Polski 2026
Oto pełne zestawienie finalistek:
- Karolina Adrianek – woj. lubelskie
- Klaudia Bartoszek – woj. pomorskie
- Eliza Ciuła – woj. dolnośląskie
- Liwia Drożyńska – woj. kujawsko-pomorskie
- Ewa Fedak – woj. łódzkie
- Julia Flach – woj. śląskie
- Julia Frankowicz – woj. opolskie
- Oliwia Krysiak – woj. podkarpackie
- Anna Krzesińska – woj. małopolskie
- Martyna Marcinkowska – woj. świętokrzyskie
- Julia Mariańska – woj. podlaskie
- Matylda Nastała – woj. wielkopolskie
- Kinga Pałka – woj. podkarpackie
- Maria Piaścik – woj. mazowieckie
- Marlena Pieczara – woj. zachodniopomorskie
- Wiktoria Ptak – woj. podlaskie
- Bianka Radzanowska – woj. warmińsko-mazurskie
- Maja Stórlis – woj. pomorskie
- Anita Szewczyk – woj. małopolskie
- Zofia Szwed – woj. warmińsko-mazurskie
- Aleksandra Wegnerowicz – woj. wielkopolskie
- Klaudia Węcłaś – woj. mazowieckie
- Marlena Załoga – woj. lubelskie
- Marta Zaturska – woj. łódzkie