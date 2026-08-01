Kto wygrał Mister Supranational 2026? Znamy najprzystojniejszego mężczyznę świata [WYNIKI]

Za nami finał Mister Supranational 2026

Tegoroczna edycja konkursu Mister Supranational 2026 wyłoniła nowego zwycięzcę. O ten niezwykle ceniony w świecie męskich konkursów piękności tytuł walczyło w tym roku 41 kandydatów z różnych stron świata, a w polskim imieniu występował Bartosz Gwiazda. Gala dostarczyła wielu wrażeń i niesamowitych występów. Na scenie pojawili się nie tylko pretendenci do tytułu, ale też znani artyści, w tym FiśBanda, Mateusz Ziółko, Tatiana Okupnik oraz Oktavvia. Kulminacyjnym punktem wieczoru było jednak ogłoszenie wyników i przekazanie szarfy przez poprzedniego triumfatora, pochodzącego z Francji Lavigne Swanna. Kto tym razem założył koronę?

ZOBACZ TAKŻE: Miss Supranational - czym się różni od Miss World i Miss Universe? Który konkurs jest najważniejszy?

Rafał Maślak ukrywał przed kolegami, że zgłosił się na Mistera Polski. Na początku było mu wstyd!

Kto wygrał konkurs Mister Supranational 2026?

Odpowiedź na pytanie, kto zostanie nowym Mister Supranational 2026, jest już znana. Po emocjonującej rywalizacji jury wybrało zwycięzcę spośród kilkudziesięciu kandydatów, biorąc pod uwagę nie tylko atrakcyjność fizyczną, ale również charakter, charyzmę, pewność siebie oraz sposób bycia na scenie. Ostatecznie, po dokładnym przeliczeniu punktów, nagrodę zdobył reprezentujący Hiszpanię Pedro Cordero.

ZOBACZ TAKŻE: Bartosz Gwiazda reprezentuje Polskę na Mister Supranational 2026. Kim jest przystojny Polak? [ZDJĘCIA]

20

Pełne wyniki konkursu Mister Supranational 2026