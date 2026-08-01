Pedro Cordero został nowym Mister Supranational 2026. Najprzystojniejszy mężczyzna świata jest z Hiszpanii

Pedro Cordero z Hiszpanii wygrywa konkurs Mister Supranational 2026

Tytuł Mister Supranational to wyróżnienie, o którym fantazjuje liczne grono młodych mężczyzn na całym świecie. Niewielu z nich otrzymuje jednak szansę, aby spróbować swoich sił w zmaganiach. Współczesne zmagania w tego typu konkursach diametralnie się zmieniły i od dłuższego czasu nie skupiają się wyłącznie na fizycznych walorach kandydatów. Obecnie komisje jurorskie i osoby odpowiedzialne za organizację zwracają szczególną uwagę na charyzmatyczne osobowości, bogate i inspirujące życiorysy, a także na to, w jaki sposób kandydaci potrafią zjednać sobie sympatię widzów. O tytuł Mister Supranational w tej edycji zabiegało 41 mężczyzn. Kandydaci ci przybyli na teren Małopolski z najróżniejszych części globu. Ostatecznie na najwyższym stopniu podium stanął reprezentant Hiszpanii, Pedro Cordero.

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Pedro Cordero – zdobywcy tytułu Mister Supranational 2026

Pochodzący z malowniczej, andaluzyjskiej miejscowości Cártama Pedro Cordero to model reprezentujący Hiszpanię. Rozpoznawalność i zainteresowanie zdobył w głównej mierze biorąc czynny udział w wielu krajowych oraz zagranicznych konkursach związanych z męską urodą. W roku 2023 zdobył on uznanie jako Mister RNB España Global. Jego zaangażowanie zaowocowało reprezentowaniem Hiszpanii na arenie Mister Global, gdzie zgromadził nieocenione doświadczenie podczas międzynarodowych wystąpień. W roku 2026 otrzymał on oficjalny mandat, by reprezentować swój kraj na wyborach Mister Supranational. Hiszpański model ceniony jest nie tylko za swój pełen profesjonalizmu i elegancji styl, ale też za wrodzoną charyzmę. Pedro Cordero udanie łączy występy w modelingu z promocją zdrowego i aktywnego sposobu funkcjonowania.

Pełne wyniki gali Mister Supranational 2026

Mister Supranational 2026 - Pedro Cordero (Hiszpania)

2. miejsce - Marcel Roux (RPA)

3. miejsce - Daniel Jiawei Li (Chiny)

4. miejsce - Ramón Alcántara (Dominikana)

5. miejsce - Gabriel Castañeda (Meksyk)

Miejsca w Top 10: Brazylia, Curacao, Nigeria, Tajlandia, Zambia

Miejsca w Top 20: Kambodża, Chile, Filipiny, Indie, Malezja, Portoryko, Czechy, Turcja, Wenezuela, Wietnam