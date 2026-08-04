Niewielu wiedziało, że Andrzej Morozowski zagrał w hitowym filmie i serialu! Zmarł w wieku 69 lat

Andrzej Morozowski przez ponad 20 lat był związany z TVN i TVN24. Widzowie znali go przede ze znanych programów politycznych. Na początku 2026 roku dziennikarz na pół roku zniknął z anteny. Dlaczego, wyjaśnił sam, kiedy wrócił do programu "Tak jest".

Przez ponad pół roku nie było mnie na antenie TVN24, ponieważ walczyłem z nowotworem. Teraz stan zdrowia pozwala mi na prowadzenie programu w niepełnym wymiarze, ale będę starał się spotykać z państwem jak najczęściej

Andrzej Morozowski ukończył XVII Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie w 1976 roku. Następnie studiował na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie. Choć zawodowo wybrał inną drogę, jego wykształcenie związane ze sceną znalazło swój szczęśliwy finał w aktorskich występach Morozowskiego. Gdzie mogliśmy go zobaczyć?

Gdzie zagrał Andrzej Morozowski?

Andrzej Morozowski pojawiał się na ekranie gościnnie. W 2005 roku zagrał strażnika w spektaklu telewizyjnym "Kopciuszek", a dwa lata później można było słynnego dziennikarza zobaczyć w jednym z 63. odcinku popularnego serialu "Niania" - w odsłonie pod tytułem "Gdzie jest Frania?" z Agnieszką Dygant w tytułowej roi. Morozowski miał również epizod opozycjonisty w filmie "Sztos 2" z 2012 roku, kontynuacji hitowej komedii Olafa Lubaszenki.

Choć były to niewielkie role, dla wielu widzów pozostają wartościową ciekawostką w bogatym życiorysie Andrzeja Morozowskiego. Przez większość kariery pozostawał jednak przede wszystkim cenionym dziennikarzem, znanym m.in. z prowadzenia programu "Tak jest", czy "Teraz My!" na antenie TVN24.

Życie prywatne słynnego dziennikarza

Andrzej Morozowski był synem Mieczysława Morozowskiego (Mordechaja Mozesa), górnika, później pracownika archiwum Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Był pochodzenia żydowskiego. Po wydarzeniach marcowych w 1968 rodzina zdecydowała się pozostać w Polsce. Andrzej Morozowski był żonaty z Agatą Nowakowską, dziennikarką ekonomiczną "Gazety Wyborczej", a później rzeczniczką prasową sieci sklepów Rossmann w Polsce. Mają syna Jana.

W ostatnich latach życia Andrzej Morozowski zmagał się z chorobą nowotworową. We wtorek, 4 sierpnia 2025 roku odszedł na zawsze.

Śmierć Andrzeja Morozowskiego wywołała duże poruszenie wśród widzów TVN, środowiska medialnego i show biznesu. Dziennikarz odszedł w wieku 69 lat.

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