Nie żyje słynny dziennikarz telewizyjny! Gwiazda TVN długo walczyła z ciężką chorobą

Informację o śmierci Andrzeja Morozowskiego przekazał w mediach społecznościowych ksiądz Kazimierz Sowa. Pożegnał dziennikarza, podkreślając jego profesjonalizm i charakter.

Wiadomość o jego śmierci potwierdził TVN24, w krótkim komunikacie, pokazując zdjęcie zmarłego. Przeczytał go Tomasz Sianecki. Potem nastąpiła minuta ciszy.

Odszedł Andrzej Morozowski. Mądry i uczciwy człowiek, świetny dziennikarz, znakomity kolega. Andrzeju! Będzie cię tu brakowało!

Morozowski na długo zniknął z anteny

Andrzej Morozowski przez ponad 20 lat był związany z TVN i TVN24. Widzowie kojarzyli go przede wszystkim z publicystyką polityczną oraz programem "Tak jest", w którym komentował najważniejsze wydarzenia w kraju.

W pewnym momencie dziennikarz na wiele miesięcy zniknął z anteny. Jego nieobecność wzbudziła niepokój widzów TVN, jednak szczegóły dotyczące jego stanu zdrowia nie były początkowo ujawniane. Po powrocie przed kamery sam zdecydował się opowiedzieć o powodach przerwy.

Przez ponad pół roku nie było mnie na antenie TVN24, ponieważ walczyłem z nowotworem. Teraz stan zdrowia pozwala mi na prowadzenie programu w niepełnym wymiarze, ale będę starał się spotykać z państwem jak najczęściej

- mówił w marcu 2026 roku w programie "Tak jest".

Dziennikarz nie zdradził, z jakim dokładnie nowotworem walczył. Przyznał jednak, że leczenie i stan zdrowia sprawiły, że musiał ograniczyć swoją aktywność zawodową.

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Andrzej Morozowski. Wielka kariera w mediach

Andrzej Morozowski należał do grona najbardziej cenionych dziennikarzy politycznych w Polsce. Zanim trafił do TVN24, przez lata pracował w Radiu Zet, a także współpracował z Telewizją Polską, gdzie przygotowywał materiały jako reporter sejmowy "Teleexpressu".

Ze stacją TVN24 związał się w 2001 roku. Prowadził m.in. "Skaner polityczny", "Bohatera tygodnia", "Studio 24", "Kuluary", "Rozmowę bardzo polityczną" oraz "Tak jest".

Jednym z najważniejszych momentów jego kariery był program "Teraz my!", który w latach 2005-2010 prowadził razem z Tomaszem Sekielskim. Duet przeprowadzał rozmowy z najważniejszymi politykami i wielokrotnie znajdował się w centrum polskiej debaty publicznej.

Andrzej Morozowski miał również związki z polityką jeszcze przed rozpoczęciem kariery telewizyjnej. W 1989 roku podczas wyborów czerwcowych był mężem zaufania, a później pracował w Obywatelskim Klubie Parlamentarnym.

Dziennikarz ukończył Wydział Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie. Miał także epizody aktorskie - pojawił się m.in. w serialu "Niania" oraz filmie "Sztos 2".

Za swoją pracę dziennikarską otrzymał wiele nagród. W 2005 roku wspólnie z Tomaszem Sekielskim i Andrzejem Turskim zdobył Wiktora w kategorii najbardziej cenionego dziennikarza. Rok później Morozowski i Sekielski otrzymali Nagrodę im. Andrzeja Woyciechowskiego. Na swoim koncie mieli także m.in. Grand Press Dziennikarz Roku 2006, Telekamery i MediaTory.

Andrzej Morozowski prywatnie

Andrzej Morozowski swoje życie prywatne starał się chronić. Wiadomo, że jego żoną jest Agata Nowakowska, dziennikarka ekonomiczna. Dziennikarz wielokrotnie podkreślał, że jednym z najtrudniejszych momentów w ich życiu były narodziny syna Janka, który ciężko zachorował i przez wiele miesięcy przebywał w Centrum Zdrowia Dziecka.

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