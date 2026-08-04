Mentzen to ma klawe życie! Ta analiza nie zostawia złudzeń

Pub Mentzen ma się znakomicie!

Jeden z najbardziej znanych polityków Konfederacji Sławomir Mentzen jest właścicielem kilku spółek. Wielu Torunian kojarzy Pub Mentzen. Ta spółka z ograniczona odpowiedzialnością ma kapitał zakładowy w wysokości 10 tysięcy złotych. Spółka szefa wcześniej wspominanej partii prowadzi lokal w samym centrum grodu Kopernika, a dokładnie przy Rynku Staromiejskim w kamienicy, która w średniowieczu należała do rodziny Mikołaja Kopernika, najbardziej znanego mieszkańca Torunia.

Pub szefa Konfederacji cieszy się duża popularnością ze względu na wystrój lokalu. Oprócz tego, w środku są dostępne rzemieślnicze piwa i burgery. Turyści chętnie go odwiedzają i pewnie dlatego ma duży obrót, a co za tym idzie - duży zysk. Ze sprawozdania finansowego za rok 2025 zamieszczonego w Krajowym Rejestrze Sądowym dowiadujemy się, że zysk netto spółki Mentzena wyniósł 407 tysięcy i 551 złotych. Z tej kwoty ani złotówka nie trafi do kieszeni szefa Konfederacji. On postanowił, że zysk będzie kapitałem zapasowym jego spółki.

Z Toruniem kojarzonych jest wielu znanych polityków. Nie jest tajemnicą, że stosunkowo młody działacz, jakim jest Sławomir Mentzen po najbliższych wyborach chce zostać premierem. Piszemy o tym dlatego, że sprawdzone przez reportera "Super Expressu" liczby pokazują, iż zna się na zarządzaniu. Co więcej, w Toruniu mówi się o tym kogo zatrudnia w swoim lokalu polityk, znany z prawicowych poglądów. Mentzen nie patrzy na orientację, czy sympatie polityczne. Jeżeli ktoś jest dobrym barmanem lub kelnerem, to będzie doceniany, nawet jeśli należy do społeczności LGBT.

Zobacz galerię ze zdjęciami: Pub Mentzen na ustach całej Polski. Byliśmy w środku

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