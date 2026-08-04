14-latka znaleziona martwa w łóżku. Tajemnicza śmierć nastolatki

- 14-letnia dziewczyna została znaleziona martwa w łóżku 30 lipca 2026 roku w mieszkaniu na toruńskim Rubinkowie.
- Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, lecz na obecnym etapie nie ustalono udziału osób trzecich.
- Jutro ma się odbyć sekcja zwłok, która ma pomóc ustalić przyczynę śmierci nastolatki.
W jednym z mieszkań na toruńskim Rubinkowie 30 lipca została znaleziona martwa 14-letnia dziewczyna. Na miejsce wezwano służby. Śmierć młodej dziewczyny jest zagadką dla śledczych. Policja w tej sprawie nie udziela żadnych informacji i odsyła do prokuratury. Ta ustami swojego rzecznika waży każde słowo. Oto oficjalne stanowisko w sprawie tajemniczej śmierci dziewczynki:
Prokuratura Rejonowa Toruń – Wschód w Toruniu nadzoruje postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci kobiety, której zwłoki ujawniono w dniu 30 lipca 2026 roku w Toruniu w mieszkaniu, to jest o przestępstwo z art. 155 Kodeksu karnego. Na obecnym (początkowym) etapie postępowania nie ustalono, aby do śmierci kobiety przyczyniły się osoby trzecie - przekazał w zastępstwie rzecznika prasowego Rafał Ruta, naczelnik I Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Toruniu dziennikarzom Super Expressu.
Jutro (środa, 5 sierpnia) ma odbyć się sekcja zwłok. Biegli po niej będą mogli odpowiedzieć prokuratorom na pytanie co było przyczyną śmierci nastolatki.