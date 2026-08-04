14-latka znaleziona martwa w łóżku. Tajemnicza śmierć nastolatki

14-letnia dziewczyna została znaleziona martwa w łóżku 30 lipca 2026 roku w mieszkaniu na toruńskim Rubinkowie.

Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, lecz na obecnym etapie nie ustalono udziału osób trzecich.

Jutro ma się odbyć sekcja zwłok, która ma pomóc ustalić przyczynę śmierci nastolatki.

W jednym z mieszkań na toruńskim Rubinkowie 30 lipca została znaleziona martwa 14-letnia dziewczyna. Na miejsce wezwano służby. Śmierć młodej dziewczyny jest zagadką dla śledczych. Policja w tej sprawie nie udziela żadnych informacji i odsyła do prokuratury. Ta ustami swojego rzecznika waży każde słowo. Oto oficjalne stanowisko w sprawie tajemniczej śmierci dziewczynki:

Prokuratura Rejonowa Toruń – Wschód w Toruniu nadzoruje postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci kobiety, której zwłoki ujawniono w dniu 30 lipca 2026 roku w Toruniu w mieszkaniu, to jest o przestępstwo z art. 155 Kodeksu karnego. Na obecnym (początkowym) etapie postępowania nie ustalono, aby do śmierci kobiety przyczyniły się osoby trzecie - przekazał w zastępstwie rzecznika prasowego Rafał Ruta, naczelnik I Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Toruniu dziennikarzom Super Expressu.

Jutro (środa, 5 sierpnia) ma odbyć się sekcja zwłok. Biegli po niej będą mogli odpowiedzieć prokuratorom na pytanie co było przyczyną śmierci nastolatki.