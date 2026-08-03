Ważna ulica w Toruniu zamknięta dla ruchu. Jest komunikat

Toruń: Ulica Żwirki i Wigury zostanie zamknięta dla ruchu

Rzeczniczka Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu poinformowała, że planowane roboty rozpoczną się od sfrezowania istniejącej nawierzchni na całym odcinku. Następnie do prac przystąpią Toruńskie Wodociągi, które wykonają wymianę studni oraz budowę przyłączy do posesji.

Równolegle prowadzone będą roboty brukarskie obejmujące wymianę krawężników oraz przełożenie chodników. W ramach remontu wykonana zostanie także regulacja wpustów i urządzeń infrastruktury podziemnej.

Po zakończeniu wszystkich prac przygotowawczych wykonawca przystąpi do ułożenia nowej nawierzchni jezdni.

Zakończenie robót planowane jest do końca sierpnia.

- Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz wyznaczone trasy objazdu. Objazd zalecamy ulicami: Grunwaldzką, Szosą Chełmińska i Długą - przekazuje MZD w Toruniu.

Nasza redakcja przyłącza się do apeli o ostrożność. Zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Żwirki i Wigury mogą się tworzyć korki. Warto zwolnić i dokładnie obserwować otoczenie.