Ważna ulica w Toruniu zamknięta dla ruchu. Jest komunikat

Toruń: Ulica Żwirki i Wigury zostanie zamknięta dla ruchu
Rzeczniczka Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu poinformowała, że planowane roboty rozpoczną się od sfrezowania istniejącej nawierzchni na całym odcinku. Następnie do prac przystąpią Toruńskie Wodociągi, które wykonają wymianę studni oraz budowę przyłączy do posesji.
- Równolegle prowadzone będą roboty brukarskie obejmujące wymianę krawężników oraz przełożenie chodników. W ramach remontu wykonana zostanie także regulacja wpustów i urządzeń infrastruktury podziemnej.
- Po zakończeniu wszystkich prac przygotowawczych wykonawca przystąpi do ułożenia nowej nawierzchni jezdni.
- Zakończenie robót planowane jest do końca sierpnia.
- Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz wyznaczone trasy objazdu. Objazd zalecamy ulicami: Grunwaldzką, Szosą Chełmińska i Długą - przekazuje MZD w Toruniu.
Nasza redakcja przyłącza się do apeli o ostrożność. Zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Żwirki i Wigury mogą się tworzyć korki. Warto zwolnić i dokładnie obserwować otoczenie.