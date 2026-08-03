Ważna ulica w Toruniu zamknięta dla ruchu. Jest komunikat

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-08-03 12:23

Ważny komunikat Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. 5 sierpnia rusza remont ul. Żwirki i Wigury. Prace będą realizowane na odcinku od Szosy Chełmińskiej do ul. św. Józefa. Na czas prowadzonych prac, wspominany odcinek zostanie zamknięty dla ruchu. Szczegóły i sugerowane objazdy omawiamy poniżej.

Znak zakazu ruchu i pachołek blokujący jezdnię. O zamknięciu ulicy Żwirki i Wigury w Toruniu przeczytasz na SE.
Autor: Zarząd Dróg Miasta Krakowa/ Materiały prasowe

Toruń: Ulica Żwirki i Wigury zostanie zamknięta dla ruchu

Rzeczniczka Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu poinformowała, że planowane roboty rozpoczną się od sfrezowania istniejącej nawierzchni na całym odcinku. Następnie do prac przystąpią Toruńskie Wodociągi, które wykonają wymianę studni oraz budowę przyłączy do posesji. 

  • Równolegle prowadzone będą roboty brukarskie obejmujące wymianę krawężników oraz przełożenie chodników. W ramach remontu wykonana zostanie także regulacja wpustów i urządzeń infrastruktury podziemnej.
  • Po zakończeniu wszystkich prac przygotowawczych wykonawca przystąpi do ułożenia nowej nawierzchni jezdni.
  • Zakończenie robót planowane jest do końca sierpnia.

- Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz wyznaczone trasy objazdu. Objazd zalecamy ulicami: Grunwaldzką, Szosą Chełmińska i Długą - przekazuje MZD w Toruniu. 

Nasza redakcja przyłącza się do apeli o ostrożność. Zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Żwirki i Wigury mogą się tworzyć korki. Warto zwolnić i dokładnie obserwować otoczenie.

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