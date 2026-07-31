Dramat podczas lotu balonem. Pilot i pasażerki wypadli z kosza

Podczas lądowania balon zahaczył o gałęzie drzewa i przechylił się.

Z kosza wypadł pilot oraz dwie pasażerki. Cała trójka trafiła do szpitala.

Balon odleciał bez załogi i zniknął z pola widzenia. Okoliczności zbada komisja.

Balon zahaczył o drzewo. Odleciał bez ludzi na pokładzie

Jak podaje RMF FM, do zdarzenia doszło podczas lądowania. Balon zahaczył o gałęzie drzewa, przez co kosz mocno się przechylił. Jako pierwszy wypadł z niego pilot. Chwilę później, po uderzeniu kosza o ziemię, z balonu wypadły także dwie pasażerki. Po wypadnięciu wszystkich osób balon nie zatrzymał się. Odleciał w kierunku północno-wschodnim i zniknął z pola widzenia.

Trzy osoby trafiły do szpitala

W wyniku wypadku poszkodowane zostały trzy osoby. Portal informuje, że pilot doznał złamania nogi. Jedna z pasażerek złamała rękę, druga odniosła obrażenia kończyny górnej. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala.

Okoliczności wyjaśni komisja

Przyczyny i przebieg zdarzenia będzie wyjaśniać Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, która zajmuje się analizą incydentów i wypadków w lotnictwie. Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do utraty kontroli nad balonem podczas lądowania.

Źródło: RMF FM.