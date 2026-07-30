Tragiczny wypadek na DK 10 pod Toruniem! Nie żyje mężczyzna

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-07-30 10:44

Dramatyczny poranek na drodze krajowej nr 10 w województwie kujawsko-pomorskim. W Cierpicach koło Torunia doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem samochodu osobowego i ciężarówki. Jedna osoba zginęła na miejscu.

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek, 30 lipca, około godziny 5:38 na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Cierpice w gminie Wielka Nieszawka (powiat toruński). Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, samochód osobowy czołowo zderzył się z samochodem ciężarowym. W wyniku odniesionych obrażeń zginął mężczyzna. 

Na miejscu pracują strażacy, policjanci oraz inne służby ratunkowe. Do akcji zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej.

Trasa Toruń - Bydgoszcz była przez kilka godzin zablokowana. Na miejscu wciąż możliwe utrudnienia dla kierowców. 

Strażacy przy zniszczonym aucie. Na miniaturze rozbita ciężarówka. O wypadku w Cierpicach przeczytasz na SE.
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Droga krajowa nr 10 od lat uchodzi za jedną z najbardziej niebezpiecznych tras w regionie. Regularnie dochodzi na niej do poważnych wypadków, w tym tragicznych zderzeń czołowych. Szczególnie niebezpieczny jest odcinek między Bydgoszczą a Toruniem, gdzie duże natężenie ruchu, liczne wyprzedzania oraz miejscami jednojezdniowy charakter drogi sprzyjają groźnym zdarzeniom.

Mimo licznych apeli policji o ostrożność, niemal co roku dochodzi tam do kolejnych tragedii.

Policja nie miała dostępu do bazy
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