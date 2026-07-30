Pogoda w Toruniu: 31 lipca - 2 sierpnia

Mieszkańcy Torunia w najbliższy weekend doświadczą prawdziwego pogodowego rollercoastera. Aura zmieni się diametralnie w ciągu zaledwie jednej doby. Piątek będzie jeszcze bardzo ciepły, ale już sobota przyniesie zupełnie inne warunki, z niższą temperaturą i przede wszystkim deszczem. Niedziela zapowiada się jako dzień przejściowy, z uspokojeniem aury.

Gorący i pochmurny piątek

Weekend rozpocznie się upalnie. W piątek, 31 lipca, termometry w Toruniu pokażą nawet około 32 stopni Celsjusza. Będzie to najcieplejszy dzień w tym okresie. Noc również zapowiada się ciepło, z temperaturą minimalną w granicach 20°C. Mimo wysokiej temperatury niebo będzie w dużej mierze pokryte chmurami. Dzień upłynie bez opadów, a wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Nagła zmiana w sobotę. Nadciągają deszcz i ochłodzenie

Sobota, 1 sierpnia, przyniesie gwałtowne załamanie pogody. Przede wszystkim temperatura maksymalna spadnie o kilka stopni i wyniesie około 25°C. To odczuwalna różnica w porównaniu z piątkiem. Kluczowym elementem aury będą jednak opady deszczu, które mogą być chwilami intensywne. Prognozowana suma opadów jest spora. Wiatr nie zmieni znacząco swojej siły i pozostanie na poziomie około 3 m/s.

Spokojniejsza niedziela na koniec weekendu

Ostatni dzień weekendu, 2 sierpnia, przyniesie uspokojenie. Temperatura w Toruniu będzie zbliżona do sobotniej, sięgając w najcieplejszym momencie dnia około 24 stopni. Opady deszczu wciąż są możliwe, ale będą znacznie słabsze niż dzień wcześniej. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, co może dawać szansę na więcej przejaśnień. Wiatr osłabnie i będzie wiał z prędkością około 2 m/s.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Piątkowa, wysoka temperatura może zachęcać do spędzania czasu na świeżym powietrzu, jednak duże zachmurzenie sprawi, że nie będzie to typowo słoneczny dzień. Z kolei deszczowa sobota to dobry moment na nadrobienie zaległości w domu, wizytę w kinie czy muzeum. Niedziela, z mniejszą ilością opadów i umiarkowaną temperaturą, może być okazją do spokojnego spaceru, o ile zabierze się ze sobą parasol na wszelki wypadek.

Dane pogodowe: OpenWeather