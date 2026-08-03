Przez dekadę zmagała się z chorobą. Nie żyje gwiazda znana z popularnego serialu

Natalia Donczewa pochodziła z Sofii, gdzie w końcówce lat 80. zdobywała szlify w zawodzie aktorki. Jeszcze podczas studiów zaczęła regularnie wyjeżdżać do Francji, stawiając pierwsze kroki na deskach paryskich teatrów. Ostatecznie przeniosła się nad Sekwanę w 1989 roku, a jej zawodowa ścieżka obfitowała w liczne sukcesy przez ponad trzydzieści lat. Obecnie artystkę żegnają w smutku najbliżsi członkowie rodziny oraz dawni współpracownicy z planów zdjęciowych.

NIE PRZEGAP: Joanna Krupa wyznała wstrząsającą prawdę o byłym mężu. Nie życzy tego najgorszemu wrogowi!

Natalia Donczewa nie żyje. Aktorka miała tylko 56 lat

Laurent Savry, agent artystki, przekazał mediom potwierdzoną informację, że aktorka odeszła 1 sierpnia w wieku zaledwie 56 lat. Mężczyzna nie ujawnił wprost dokładnej przyczyny jej śmierci, jednak zaznaczył, że gwiazda od dziesięciu lat zmagała się z poważną, wyniszczającą organizm chorobą. Przedstawiciel podkreślił również, że Donczewa cieszyła się ogromnym szacunkiem nie tylko jako znakomita odtwórczyni ról, ale też jako wyjątkowa osoba w całym środowisku artystycznym.

Szeroką rozpoznawalność wśród telewizyjnej widowni przyniósł jej przede wszystkim angaż we francuskiej adaptacji hitowego serialu „Doktor Martin”. W ostatnich latach można ją było podziwiać w takich produkcjach filmowych jak „Lady J” oraz „Sashinka”, natomiast w latach 90. brylowała głównie przed paryską publicznością teatralną.

Zobacz galerię: Stanisław Tym - grób wielkiego aktora w rocznicę jego 89. urodzin. Zerknijcie na tabliczkę!

31

Rodzina i przyjaciele żegnają artystkę

Wyrazy głębokiego współczucia spływają obecnie z całego globu, ze szczególnym uwzględnieniem jej ojczystej Bułgarii. W sieci pojawiły się publiczne słowa pożegnania opublikowane między innymi przez Tatianę Gousseff, z którą zmarła gwiazda miała okazję współpracować na planie serialu „Doc Martin”.

Przez 25 lat partnerem życiowym aktorki był francuski reżyser Arnaud Selignac. Filmowiec nie zdecydował się na publiczny komentarz po stracie ukochanej, jednak głos zabrał jego syn i jednocześnie pasierb zmarłej, Hugo, który również zajmuje się sztuką. Opublikował on w mediach społecznościowych chwytający za serce wpis upamiętniający Donczewę.

"Nigdy nie lubiłem określenia „macocha” – bo kiedy się poznaliśmy, nie byłem już dzieckiem i miałem już wcześniej macochę – ale nie masz pojęcia, jak pięknym człowiekiem w moich oczach byłaś i jak bardzo kochałem. to, kim byłaś. Dziękuję Ci za więź, o której pielęgnowanie w naszej rodzinie tak bardzo walczyłaś. Dziękuję za wiarę we mnie, którą we mnie zaszczepiłaś, patrząc na mnie z dumą już od czasów mojego nastoletniego życia. [...] Po dziesięciu latach walki wreszcie zaznasz spokoju. Ciesz się nim w pełni; tak dawno nie miałaś ku temu okazji" - czytamy.

Sonda Podoba Ci się francuski styl ubierania się? Tak. Klasyka zawsze się obroni Nie. Zbyt nudny