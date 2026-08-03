Edyta Bartosiewicz w "The Voice of Poland"! Dopiero teraz poczuła się na to gotowa

Edyta Bartosiewicz nową trenerką w "The Voice of Poland"!

Fani programu "The Voice of Poland" z pewnością nie mogli doczekać się tej informacji! Po rocznej przerwie popularne talent show wraca na antenę, a wraz z nim spore zmiany w składzie trenerskim. Okazuje się, że w nadchodzącej, 17. edycji w czerwonym fotelu zobaczymy prawdziwą ikonę polskiego rocka. Do grona trenerów dołącza Edyta Bartosiewicz, która w tej roli zadebiutuje na ekranie. Artystka zastąpi w programie Margaret, wprowadzając do formatu zupełnie nową energię. Dla wokalistki, kompozytorki i autorki tekstów będzie to zupełnie nowe zawodowe wyzwanie.

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"Dopiero teraz czuję się gotowa"

Okazuje się, że producenci programu starali się o udział artystki od samego początku istnienia formatu w Polsce. Sama Edyta Bartosiewicz przyznała, że propozycja pojawiała się regularnie, ale dopiero teraz zdecydowała się ją przyjąć. Gwiazda nie ukrywa, że jest podekscytowana nową rolą. "Do pełnienia roli trenerki w The Voice of Poland byłam zapraszana od pierwszej edycji, ale dopiero teraz czuję się gotowa, by podzielić się swoim doświadczeniem z młodszymi artystami” – wyjaśniła wokalistka. Jak podkreślono, artystka, której utwory od lat poruszają kolejne pokolenia, będzie szukać uczestników potrafiących przekazywać przez muzykę prawdziwe emocje.

Kto jeszcze zasiądzie w fotelach trenerskich?

Stacja oficjalnie potwierdziła, że fani programu zobaczą w nowej edycji również dobrze znane twarze. W roli trenerów ponownie pojawią się Tomson i Baron, Michał Szpak oraz Kuba Badach. To właśnie u ich boku Edyta Bartosiewicz będzie poszukiwać najlepszego głosu w Polsce. Program, dzięki któremu sławę zdobyli tacy artyści jak Alicja Szemplińska, Dominik Dudek czy Sarsa, powróci na antenę TVP2 w ramach jesiennej ramówki. Do premiery pierwszych odcinków, czyli etapu "Przesłuchań w ciemno", pozostał już nieco ponad miesiąc. Emisja pierwszego z nich zaplanowana jest na 12 września.

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