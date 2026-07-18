Doda w samej bieliźnie rozpaliła internet. Nie chodziło jednak tylko o wygląd

Doda słynie nie tylko z muzycznych sukcesów, ale także z odważnego stylu, bezkompromisowych wypowiedzi i tego, że chętnie dzieli się z fanami fragmentami swojego życia. Artystka wielokrotnie podkreślała, że ogromną wagę przykłada do zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej i dbania o własne ciało. Jej sylwetka od lat wzbudza zachwyt, a Doda regularnie pokazuje, że forma nie jest efektem przypadku, ale konsekwencji i ciężkiej pracy. Tym razem gwiazda postanowiła zwrócić uwagę na coś więcej niż sam wygląd. Publikując zdjęcia w białej bieliźnie, przekazała swoim obserwatorom ważną wiadomość dotyczącą siły charakteru i samodyscypliny.

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Doda pokazała się w białej bieliźnie. Tak wygląda efekt morderczych treningów

Na najnowszych nagraniach Doda zaprezentowała swoją wyrzeźbioną sylwetkę. Biała bielizna podkreśliła efekty regularnych treningów i pracy nad formą. Wokalistka nie zdecydowała się jednak na zwykły wpis pod zdjęciami. Zamiast tego zamieściła dłuższą refleksję na temat tego, czym dla niej są mięśnie i skąd bierze się prawdziwa siła. Artystka zaznaczyła, że w czasach, gdy wiele osób szuka szybkich rozwiązań, efekty osiągnięte dzięki regularności i cierpliwości mają szczególną wartość.

Doda zwróciła uwagę, że wysportowana sylwetka nie jest wyłącznie kwestią wyglądu. Według niej za efektem wizualnym kryją się przede wszystkim charakter, konsekwencja i codzienne wybory.

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Wpis szybko spotkał się z reakcją internautów. Fani chwalili wokalistkę za motywujące przesłanie i podkreślali, że jej forma jest najlepszym dowodem na to, że regularna praca przynosi efekty.

Mięśnie to nowy symbol statusu? Nie. Nie kupisz ich. Trzeba na nie zapracować. W świecie pełnym dróg na skróty mięśnie są efektem dyscypliny, systematyczności i szacunku do samej siebie. Siły nie dostajesz - budujesz ją każdego dnia. Mięśnie to symbol silnej woli i charakteru - napisała w sieci Doda.

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Zobacz naszą galerię: Doda pokazała się w białej bieliźnie. Tak wygląda efekt morderczych treningów

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