Marcin Hakiel zmienił się nie do poznania. Tak wygląda po wizycie u fryzjera

Marcin Hakiel ma za sobą intensywny czas. W życiu prywatnym nie brakuje pozytywnych emocji - razem z Dominiką Serowską przygotowuje się na narodziny drugiego wspólnego dziecka, a para coraz śmielej mówi także o planach związanych z nowym domem. Wygląda jednak na to, że tancerz postanowił rozpocząć kolejny etap nie tylko w życiu osobistym, ale również w swoim wyglądzie. Na swoim profilu w mediach społecznościowych opublikował nagranie z siłowni. Choć miało ono dotyczyć aktywności fizycznej, internauci natychmiast zwrócili uwagę na coś zupełnie innego. Marcin pojawił się przed kamerą z mocno rozjaśnionymi włosami, które niemal wpadają w platynowy odcień.

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Marcin Hakiel zaszokował wyglądem. Blond włosy to dopiero początek zmian?

Nowa fryzura błyskawicznie stała się tematem rozmów wśród fanów. Marcin Hakiel od lat przyzwyczaił wszystkich do ciemniejszych włosów, dlatego tak radykalna zmiana nie mogła przejść niezauważona. Jasny blond sprawił, że tancerz wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze kilka tygodni temu. Na metamorfozę zareagowała także jego partnerka. Dominika Serowska udostępniła nagranie ukochanego na swoim profilu i z humorem podpisała je słowami: "Mój blondas". Krótki komentarz wystarczył, by internauci zaczęli zastanawiać się, czy to właśnie ona namówiła Marcina na zmianę koloru włosów.

Choć dla części obserwatorów nowy wizerunek może być zaskoczeniem, nie jest to pierwszy raz, gdy Hakiel decyduje się na tak odważny krok. Kilka lat temu również pojawił się w bardzo jasnych włosach, czym wywołał niemałe poruszenie w mediach.

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W jednym z wywiadów przyznał wtedy, że metamorfoza była dla niego symbolem zamknięcia pewnego etapu życia. Zmiana fryzury zbiegła się z trudnym okresem, kiedy próbował odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jak wspominał, potrzebował impulsu, który pozwoli mu zostawić przeszłość za sobą i skupić się na przyszłości. W tym czasie ogromną rolę odgrywały również regularne treningi, dzięki którym łatwiej radził sobie z codziennym stresem.

Ostatecznie przygoda z platynowym blondem nie trwała długo. Po pewnym czasie wrócił do naturalnego koloru włosów. Co ciekawe, sam zdradził, że do tej decyzji przyczyniła się jego córka. Dziewczynka szczerze wyznała, że znacznie bardziej podoba jej się tata w ciemniejszych włosach. Hakiel potraktował jej opinię bardzo poważnie i szybko zrezygnował z jasnego odcienia. Teraz historia zatoczyła koło. Marcin ponownie zdecydował się na blond, jednak tym razem wszystko wskazuje na to, że jest to efekt świadomej decyzji, a nie chwilowego impulsu. Podoba wam się w taki wydaniu?

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