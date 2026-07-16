Dominika Serowska mówi wprost o ślubie z Marcinem Hakielem. Teraz wszystko jasne!

Marcin Hakiel zwleka z oświadczynami? Dominika Serowska ujawniła prawdę

Dominika Serowska i Marcin Hakiel od kilku miesięcy są jedną z najczęściej komentowanych par polskiego show-biznesu. Ich związek od początku wzbudzał zainteresowanie, a kiedy zakochani ogłosili, że spodziewają się drugiego wspólnego dziecka, media natychmiast zaczęły zastanawiać się, czy wraz z powiększeniem rodziny pojawią się także plany dotyczące ślubu.

Para jest razem od 2023 roku. Choć Marcin Hakiel w jednym z wywiadów nazywał Dominikę swoją narzeczoną, oficjalnych zaręczyn nigdy nie potwierdzili. Niedawno uwagę internautów zwrócił także pierścionek noszony przez celebrytkę, co tylko podsyciło plotki. Teraz Serowska postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości.

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Wszyscy pytają o pierścionek Hakiela. Dominika Serowska rozwiała plotki

W rozmowie z portalem Party.pl Dominika Serowska została zapytana wprost, czy ona i Marcin Hakiel są już zaręczeni. Okazało się, że rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej, niż sugerowały internetowe plotki.

Celebrytka przyznała, że żadnych oświadczyn nie było, a pierścionek, który wzbudził zainteresowanie obserwatorów, nie jest symbolem zaręczyn. Jak podkreśliła, nie przywiązuje wagi do samej ceremonii i nie należy do kobiet, które stawiają partnerowi ultimatum w sprawie ślubu.

Serowska z dystansem podeszła do pytań o pierścionek i przyznała, że czasem sama żartuje z Marcinem na ten temat. Szczególnie że tancerz zdarza się, że zwraca się do niej słowem "żono", choć formalnie małżeństwem jeszcze nie są.

Nie czekam. Jak to kiedyś nadejdzie, to super, a jak nie nadejdzie, to też super. (…) Od lat nie mam marzenia, żeby być na ślubnym kobiercu. (…) Oczywiście czasem się śmiejemy z Marcinem, że pierścionek musi być, bo on czasem mówi do mnie "żono", na co ja: "Nie jestem twoją żoną. Nie przypominam sobie". (…) Ogólnie nie mam ciśnienia, nie jestem z tych kobiet, które "albo mi się oświadczysz, albo to koniec" - powiedziała party.pl.

Dominika przyznała również, że jeśli kiedyś dojdzie do ceremonii, z pewnością nie będzie to klasyczne polskie wesele. Gwiazda zdradziła, że zupełnie nie odnajduje się w wizji dużej imprezy z tradycyjnymi elementami, muzyką disco polo i wielką oprawą.

Jej wymarzony ślub wyglądałby zupełnie inaczej. Serowska wyobraża go sobie raczej w romantycznej, zagranicznej scenerii - na przykład na plaży lub we Włoszech. Nie ukrywa, że bardziej ceni kameralną atmosferę niż huczne przyjęcie.

Na pewno nie miałabym klasycznej sukienki. (…) Wyobrażałam sobie [ślub] w jakiejś plażowej lub włoskiej scenerii, na pewno nie jakiś polski zajazd z kotletem mielonym. (…) Nie wyobrażam sobie takiego tradycyjnego z DJ-em, disco polo... Przecież ja bym tam umarła! - przyznała w szczerej rozmowie.

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Sonda Czy Dominika Serowska pasuje do polskiego show-biznesu? Tak, absolutnie! Jest wyrazista i ma potencjał celebrycki Może, ale tylko w programach typu reality show. Na więcej nie ma szans Nie. Show-biznes potrzebuje profesjonalistów, a nie tylko partnerek znanych osób

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