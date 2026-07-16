Taką relację z matką ma Maciej Stuhr. Prawda wyszła po latach

Kim jest Maciej Stuhr?

Maciej Stuhr urodził się 23 czerwca 1975 roku w Krakowie jako syn wybitnego aktora Jerzego Stuhra oraz skrzypaczki Barbary Koseckiej. Dorastając w artystycznej rodzinie, naturalnie związał swoje życie ze sztuką. Dziś jest jednym z najbardziej cenionych, wszechstronnych i popularnych polskich aktorów teatralnych, filmowych i dubbingowych, a także reżyserem, scenarzystą oraz artystą kabaretowym. Szerokiej publiczności dał się poznać dzięki znakomitym rolom w takich produkcjach jak "Chłopaki nie płaczą", "Pokłosie", "Wesele" czy serial "Belfer".

W życiu prywatnym aktor tworzy szczęśliwy związek z dietetyczką Katarzyną Błażejewską-Stuhr, z którą ma syna Tadeusza. Ma również dorosłą córkę Matyldę z pierwszego małżeństwa z Samantą Janas. Rodzina ma dla niego ogromne znaczenie.

Artysta bardzo mocno przeżył śmierć swojego ukochanego ojca, Jerzego Stuhra, który odszedł w lipcu 2024 roku. Było to niezwykle bolesne doświadczenie dla bliskich oraz wielka strata dla całej polskiej kultury i sztuki.

Maciej Stuhr w szczerym wyznaniu o córce

Matka Macieja Stuhra o relacji z synem

Maciej Stuhr rzadko mówi o swojej rodzinie. Wiadomo, że miał bliskie relacje z tatą, a mama jest dla niego równie ważna. Co ciekawe - ona sama była zaskoczona niektórymi słowami syna. Przyznała się do tego "Faktowi" w rozmowie z Moniką Richardson.

- Maciek mnie uczy cały czas tego. Jak być mamą dobrą tak, jak być synem [...] Inną mam relację z Marianną, a inną mam z Maćkiem. Maciek też bardzo jest raczkiem, jest introwertyczny. Jest bardzo introwertyczny, tak samo jak Jurek mój, jeśli chodzi o okazywanie uczuć. Ja zawsze do niego mówiłam: "Do diabła, dlaczego ja się muszę dowiadywać z wywiadów, że ty mnie kochasz? Jakbyś mi to powiedział, może byłoby lepiej" [...] Im wystarczy, żeby ktoś był bliziutko, pogłaskał, przytulił - opowiedziała Krystyna w wywiadzie.

Kobieta nie ukrywa, że raz zrobiła eksperyment i nie odzywała się przez jakiś czas do syna. Spotkało się to z jego stanowczą reakcją oraz zaskoczeniem.

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