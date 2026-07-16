Britney Spears pochwaliła się partnerką syna. W sieci pojawiło się wyjątkowe zdjęcie

Synowie Britney są już dorośli. Jak dziś wyglądają jej relacje z nimi?

Od momentu wydania ostatniego albumu Britney Spears mija w tym roku dokładnie dziesięć lat. Choć gwiazda wycofała się z działalności muzycznej, jej nazwisko wciąż regularnie pojawia się w mediach. Piosenkarka zrezygnowała z klasycznych form kontaktu z prasą, stawiając na bezpośrednią komunikację z fanami poprzez media społecznościowe. To z Instagrama dowiedzieliśmy się niedawno, że ikona popu powoli odbudowuje więź z dorosłymi synami: Seanem Prestonem oraz Jaydenem Jamesem, których ojcem jest Kevin Federline. Warto zauważyć, że jeszcze niedawno to właśnie młodszy z braci popierał kontrowersyjną kuratelę, jaką nad wokalistką sprawował jej ojciec, Jamie Spears.

Niedawno młodzi mężczyźni zaliczyli swój debiut w branży modowej. Bracia wzięli udział w pokazie marki Vetements podczas prestiżowego Tygodnia Mody w Paryżu. W rozmowach z dziennikarzami przyznali, że mimo nieobecności sławnej matki na wydarzeniu, czuli jej ogromne wsparcie.

O mój Boże, tak bardzo się stresowała. Po prostu się o nas troszczyła i upewniała, czy to jest dokładnie to, co naprawdę chcemy robić - wyznał Jayden w wywiadzie dla "Vogue".

Wygląda na to, że proces naprawiania rodzinnych więzi wchodzi na kolejny, niezwykle ważny etap. Jayden James zdecydował się przedstawić Britney swoją nową partnerkę. Spotkanie musiało przebiec pomyślnie, a dziewczyna zyskała sympatię piosenkarki. Spears zachęciła ją bowiem do wspólnego zdjęcia, na którym młoda kobieta ma na głowie kapelusz należący do wokalistki.

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Na ten moment nie wiadomo, czy Britney Spears kiedykolwiek powróci do występów na żywo. Obecnie jej głównym celem wydaje się być naprawienie nadszarpniętych relacji z potomstwem, co z każdym miesiącem przynosi coraz lepsze rezultaty. Piosenkarka podzieliła się ze swoimi obserwatorami na Instagramie fotografią młodszego syna i jego partnerki. W załączonym opisie dumna mama podkreśliła, że kapelusz, który ma na sobie wybranka Jaydena Jamesa, pochodzi z jej własnej garderoby.

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