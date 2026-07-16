Maja Rutkowski podarowała córce luksusowy prezent. To nie wszystko! Wystąpią razem w show TVN?!

Maja Rutkowski świętuje 23. urodziny córki!

Maja Rutkowski (41 l.) to czwarta żona Krzysztofa Rutkowskiego (66 l.). Młodsza o 25 lat modelka skradła jego serce w 2012 roku. Maja poznała Krzysztofa, gdy musiała skorzystać z jego pomocy jako profesjonalnego detektywa. Od tamtej pory są niemal nierozerwalni. W 2013 roku małżonkowie powitali na świecie syna Krzysztofa Juniora.

Dla byłej modelki było to drugie dziecko. Maja Rutkowski (nee Pilch) Miała zaledwie osiemnaście lat, gdy na świecie pojawiła się jej córka. Kaja Bajor urodziła się 15 lipca 2003 roku. Przyszła żona Krzysztofa Rutkowskiego kilkukrotnie wspominała, że do matury uczyła się z dzieckiem na rękach. Chociaż mogła liczyć na wsparcie rodziców, to nie ukrywa, że często brakowało jej sił oraz pieniędzy na życie.

Dziś może dać córce wszystko, o czym tylko zamarzy. W dniu 23. urodzin córki Maja Rutkowski zamieściła na Instagramie wzruszający wpis, w którym wróciła wspomnieniami do dnia jej narodzin. Złożyła również życzenia dla swojej ukochanej pierworodnej i zwróciła się do innych młodych mam.

Przy okazji pokazała zdjęcia, na których Kaja ubrana w czarną miniówkę pozuje na tle prezentu, który Maja określiła jako "mały drobiazg".

Córeczko, wszystkiego, co najpiękniejsze. Kocham Cię całym sercem i zawsze będę po Twojej stronie. Wszystkiego najlepszego z okazji 23. urodzin! P.S. Ten mały drobiazg niech przypomina Ci, jak bardzo jesteś dla mnie ważna i niech dobrze Ci służy.

Solenizantka zapozowała z tortem w ręku na tle luksusowego samochodu. Czy to właśnie o tym "małym drobiazgu" wspominała Rutkowski? Nie wiadomo, ale można się domyślać.

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Maja Rutkowski wystąpi z córką w kultowym programie?!

Maja Rutkowski ma ambitne plany względem córki. Niedawno razem z Kają pojawiła się na evencie, w trakcie którego panie udzieliły wspólnego wywiadu. W krótkiej rozmowie z portalem Jastrząb Post, Maja Rutkowski wyznała, że chciałaby z Kają wystąpić w show TVN "Azja Express".

Cztery lata temu odmówiłam udziału w "Azji Express", a bardzo bym chciała. Robię tutaj apel, by wystąpić w "Azji Express" z Kają właśnie w teamie - mówiła Maja Rutkowski.

Po tym Kaja została zapytana o potencjalny udział w "Królowej przetrwania". Okazuje się, że pasierbica Rutkowskiego jest bardziej niż chętna na podjęcie takiego wyzwania.

Myślę, że jakbym dostała taką współpracę, to tak - odpowiedziała niemal bez wahania.

Co ciekawe, Kaja miała odradzać swojej mamie udziału w show. Dziś jednak uważa, że bardzo dobrze zaprezentowała się w tym kontrowersyjnym programie.

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