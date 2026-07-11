89-letnia Krystyna Loska za kółkiem! Nawet w aucie wygląda jak ikona stylu

Gwiazda szklanego ekranu i dobrego smaku

Krystyna Loska to ikona telewizji, wybitna spikerka, a także prezenterka, która przez dziesięciolecia wyznaczała standardy profesjonalizmu, elegancji i klasy na ekranie. Jej niepowtarzalny głos, a także idealna dykcja, której koledzy mogli jej pozazdrościć, powodowały, że ludzie ją uwielbiali. I tak jest do dziś. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii polskich mediów, cały czas zachwyca. I choć od lat jest na emeryturze i mogłaby zamienić eleganckie garsonki na dresy, ona cały czas jest damą.

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Dama z klasą za kierownicą

Ostatnio spotkaliśmy panią Krystynę gdy wychodziła ze swojego mieszkania i wsiadała do samochodu. Ubrana w białą bluzkę i białe spodnie, na które zarzuciła elegancki, granatowy płaszcz udowodniła, że nadal doskonale zna się na modzie. Potwierdzają to słowa stylisty, Olafa Kasperskiego, który współpracuje z wieloma gwiazdami.

Krystyna Loska udowadnia, że prawdziwa elegancja jest ponadczasowa. Granat i biel to klasyczne, letnie połączenie kolorów, które zawsze wygląda świeżo i szlachetnie. Prosta biżuteria, ponadczasowy krój płaszcza oraz komfort noszenia sprawiają, że całość prezentuje się niezwykle harmonijnie. W dojrzałym wieku właśnie takie elementy – jakość, wygoda i klasyka – budują najlepszy wizerunek

- mówi "Super Expressowi" Olaf Kotperski.

Gwiazda połączyła elegancję i wygodę, dzięki czemu mogła swobodnie prowadzić samochód. A warto zaznaczyć, że Krystyna Loska cały czas jest świetnym kierowcą. Nawet parkowanie nie stwarza gwieździe najmniejszego problemu, czego nie można powiedzieć o niektórych, innych gwiazdach, które notorycznie stają np. na zakazach.

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