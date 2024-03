Była gwiazdą TVP, choć na ekranie pojawiła się przez przypadek. Krystyna Loska wciąż zachwyca

Tak zmieniała się Krystyna Loska

Dziś Krystyna Loska nadal jest w bardzo dobrej formie. Oczywiście od lat już nie pracuje. jednak mimo zaawansowanego już wieku znakomicie sobie radzi - nadal prowadzi samochód i załatwia wszystkie swoje sprawy. Wspiera ją oczywiście córka - Grażyna Torbicka, która poszła w ślady mamy i również jest uznaną dziennikarką. W ostatnim czasie coraz głośniej mówi się o jej powrocie do TVP. Podobnie jak mama cieszy się wciąż ogromną estymą wśród widzów. Obie panie często się widują i łączy je wyjątkowa więź. Torbicka regularnie odwiedza mamę, pomaga jej, a nawet rozpieszcza. A pani Krystyna wciąż wygląda znakomicie. W galerii prezentujemy zdjęcia legendarnej prezenterki, zobaczcie, jak zmieniała się przez lata.

Wielka kariera Krystyny Loski zaczęła się... przez przypadek

Krystyna Loska po raz pierwszy na wizji pokazała się przez przypadek. W tamtym czasie jej zadaniem było czytanie list dialogowych. Kiedy jeden ze spikerów się rozchorował, poproszono ją, by go zastąpiła. Zrobiła to śpiewająco, bo program telewizyjny znała na pamięć. I od razu zdobyła serca i sympatię telewidzów, którzy wręcz domagali się jej kolejnych wejść antenowych. "Do telewizji napłynęło wiele listów z pozytywnymi opiniami pod moim adresem. Zaproponowano mi następne wejście. Tak zostałam" - wspominała po latach w jednym z wywiadów. Jej kariera telewizyjna trwała przez ponad dwie dekady i skończyła się dość nagle w 1994 r. Gwiazda z żalem wspominała potem moment zwolnienia. Opowiadała, że przyszła młoda kadra, która nie liczyła się z doświadczeniem dotychczasowych pracowników. Uznali, że nie jest już potrzebna, choć była w znakomitej formie i pełni sił. Potem jeszcze przez wiele lat pracowała w roli konferansjerki.