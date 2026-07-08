Kamilla Baar nie gwiazdorzy. Zajada się lodami i jeździ komunikacją miejską

Zwykłe życie Kamilli Baar

Kamilli Baar do głowy nie uderzyła woda sodowa. Fotoreporterzy zauważyli ją na ulicach Warszawy i nie zachowywała się jak gwiazda ścianek i telewizji. Na czym została przyłapana? Zapomnijcie o kreacjach od najdroższych projektantów mody i luksusowych autach! Kamilla prowadzi takie samo codzienne życie, jak większość Polek i Polaków. Aktorka wskoczyła w dres, luźną bluzę i wygodne tenisówki. Z jakiego środka transportu skorzystała? Jak już wspomnieliśmy nie poruszała się swoim autem, ale nie jeździła nawet taksówką! Wolała skorzystać z komunikacji miejskiej.

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Aktorka jeździ tramwajem po Warszawie

Już wcześniej wiedzieliśmy, że Kamilla Baar dba o środowisko, ponieważ była ambasadorką marki elektrycznych samochodów. Teraz przemieszcza się w jeszcze bardziej ekologiczny sposób. Na zdjęciach zrobionych przez fotoreportera widzimy, jak czekała na przyjazd tramwaju. Następnie udała się na dworzec, gdzie czekała na pociąg. Zanim ruszyła w dalszą podróż, pozwoliła sobie na chwilę słabości.

Kamilla Baar nie liczy każdej kalorii

Wygląda na to, że nie wszystkie celebrytki jedzą tylko sałatki i piją zdrowe koktajle. Kamilla Baar weszła do znanego fast foodu i korzystając z kasy samoobsługowej, zamówiła porcję lodów z polewą. Wróciła na peron i delektowała się nimi przy wszystkich! Po słodkiej chwili gwiazda seriali "Echo serca" i "Pierwsza miłość" weszła do pociągu, którym wyjechała ze stolicy. Wygląda na to, że można być gwiazdą telewizji czy kina i zachowywać się jak zwykły człowiek. Niektórzy powinni wziąć przykład z Kamilli.