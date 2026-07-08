Jerzy Kamas kochał inną, a cała Warszawa plotkowała o jego romansie z żoną dyrektora

Zaniedbane groby polskich aktorów na Cmentarzu Północnym w Warszawie. Niezapomniani

Jerzy Kamas - aktor z klasą, mężczyzna z tajemnicą

Na scenie i ekranie był ucieleśnieniem elegancji i profesjonalizmu. Jerzy Kamas, niezapomniany Stanisław Wokulski z „Lalki”, w pracy uchodził za wzór, a prywatnie za mężczyznę z klasą. Jednak za fasadą nienagannych manier i powściągliwości krył się człowiek, który starannie strzegł swoich uczuć. Jego życie osobiste, w przeciwieństwie do zawodowego, było pełne niedomówień, a warszawskie salony lat 70. z upodobaniem karmiły się plotkami na jego temat. Choć oficjalnie unikał romansów, jego relacje z kobietami rozpalały wyobraźnię i do dziś stanowią jeden z najbardziej intrygujących rozdziałów jego biografii.

Co łączyło Jerzego Kamasa z potężną Aleksandrą Śląską?

Gdy Jerzy Kamas dołączył do zespołu Teatru Ateneum, trafił w sam środek artystycznego życia stolicy. To właśnie tam jego losy skrzyżowały się z Aleksandrą Śląską – wielką gwiazdą sceny i żoną dyrektora placówki, Janusza Warmińskiego. Często grali razem, tworząc na scenie duety pełne napięcia i chemii. Ich bliskość nie umknęła uwadze środowiska. Szybko zaczęto spekulować, że to, co ich łączy, wykracza daleko poza zawodowe ramy. Warszawskie salony huczały od plotek o rzekomym romansie. Oni sami konsekwentnie zaprzeczali, przyznając jedynie, że połączyła ich „szczególna więź zawodowa”. Nigdy nie dali publicznie pożywki dla tych domysłów, ale aura tajemnicy wokół tej relacji gęstniała z każdą kolejną wspólną premierą.

Burzliwa miłość Jerzego Kamasa w cieniu teatralnej niechęci

Prawdziwe, namiętne uczucie Kamas odnalazł jednak gdzie indziej. Jego serce zabiło mocniej dla Wiesławy Niemyskiej, młodszej koleżanki z teatru, którą poznał podczas pracy nad spektaklem „Don Juan, czyli miłość do geometrii”. Ich romans od początku był burzliwy i naznaczony trudnościami. Mówiło się, że atmosfera wokół pary gęstniała z powodu niechęci, jaką Aleksandra Śląska rzekomo darzyła Niemyską. Te ciche teatralne animozje miały zatruwać ich związek, dokładając kolejną warstwę komplikacji. Na przeszkodzie stały też odmienne oczekiwania: ona pragnęła stabilizacji, on, po jednym nieudanym małżeństwie, nie był gotów na ponowny ślub. Ta relacja, choć autentyczna, nie miała szans przetrwać w gąszczu niedopowiedzeń i zewnętrznej presji.

Jak Jerzy Kamas odnalazł ucieczkę od salonowych plotek?

Po emocjonalnych zawirowaniach aktor w końcu odnalazł to, czego szukał – spokój i prawdziwy dom. Na początku lat 80. poznał Beatę, kobietę spoza branży, z którą spędził resztę życia. To u jej boku zbudował rodzinę, doczekał się dwóch synów i świadomie uciekł od zgiełku show-biznesu, który nigdy go nie pociągał. Ta decyzja była ostatecznym zamknięciem rozdziału pełnego teatralnych intryg i salonowych szeptów. Jerzy Kamas, mimo że przez lata był obiektem domysłów, wybrał życie, w którym najważniejsza była prywatność, a nie opinia publiczna. Pokazał, że nawet dla amanta polskiego kina największą wartością może być cisza i spokój własnego domu.