Pamiętacie "Plebanię"? Od premiery minęło już ponad ćwierć wieku

To był jeden z tych seriali, które przez lata gromadziły przed telewizorami miliony Polaków. Pierwszy odcinek "Plebanii" Telewizja Polska wyemitowała 5 października 2000 roku, co oznacza, że od tego momentu minęło już ponad 25 lat. Przez 12 lat emisji widzowie śledzili losy mieszkańców fikcyjnej wsi Tulczyn, a później także Hrubielowa. Produkcja doczekała się aż 1829 odcinków, stając się nieodłącznym elementem popołudniowej ramówki TVP1.

Serial skupiał się na życiu lokalnej społeczności, a jego sercem była parafia kierowana przez proboszcza, księdza Antoniego Wójtowicza. Fabuła poruszała problemy codzienne, dylematy moralne, konflikty rodzinne i społeczne, a wszystko to z perspektywy małej, zżytej ze sobą wspólnoty. Widzowie z zapartym tchem śledzili nie tylko losy duchownych, ale także perypetie ich parafian, które często odzwierciedlały realia życia w Polsce na początku XXI wieku.

Obsada serialu Plebania po latach. Tych aktorów na pewno byście już nie poznali!

Niezapomniane twarze Tulczyna i Hrubielowa. Kto grał w kultowym serialu?

Siłą "Plebanii" była jej charakterystyczna i niezwykle barwna obsada, która na stałe zapisała się w pamięci widzów. W centralną postać serialu, księdza Antoniego Wójtowicza, wcielał się Włodzimierz Matuszak. U jego boku stała niezastąpiona gospodyni, Józefina Lasek, grana przez zmarłą w 2020 roku Katarzynę Łaniewską. Jednak to czarny charakter skradł serca publiczności - Janusz Tracz, w którego brawurowo wcielił się Dariusz Kowalski, do dziś uznawany jest za jednego z najbardziej ikonicznych antagonistów w historii polskiej telewizji.

Na ekranie mogliśmy oglądać również wielu innych utalentowanych aktorów, którzy stworzyli niezapomniane kreacje. Wśród nich znaleźli się między innymi:

Bernadetta Machała-Krzemińska jako Krystyna Cieplak, siostra proboszcza

jako Krystyna Cieplak, siostra proboszcza Agnieszka Włodarczyk jako Weronika Potoczny, siostra jednego z wikarych

jako Weronika Potoczny, siostra jednego z wikarych Małgorzata Teodorska , która wcielała się w Irenę Tosiek

, która wcielała się w Irenę Tosiek Dariusz Kowalski jako kultowy czarny charakter, biznesmen Janusz Tracz

jako kultowy czarny charakter, biznesmen Janusz Tracz Maciej Damięcki jako Jan Grzyb, zdominowany przez żonę mąż

Quiz: Połącz aktora z jego rolą w serialu "Plebania" Pytanie 1 z 13 ks. Antoni Wójtowicz Marcin Piętowski Stanisław Górka Włodzimierz Matuszak Następne pytanie

Jak dziś wyglądają gwiazdy "Plebanii"? Czas odcisnął na nich swoje piętno

Od zakończenia emisji serialu w styczniu 2012 roku minęło już ponad 14 lat. Dla aktorów, którzy przez długi czas byli związani z produkcją, był to okres wielu zmian, zarówno zawodowych, jak i prywatnych. Czas nie stoi w miejscu, co widać również w ich wyglądzie. Niektóre gwiazdy "Plebanii" kontynuują swoje kariery na wielkim i małym ekranie, inne wybrały spokojniejsze życie z dala od blasku fleszy. Jedno jest pewne – wszyscy bardzo się zmienili.

Choć w naszej pamięci na zawsze pozostaną postaciami z Tulczyna, ich dzisiejszy wizerunek może być dla wielu sporym zaskoczeniem. Przekonajcie się sami, jak potoczyły się ich losy i jak upływ czasu wpłynął na ich wygląd. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie zobaczycie niezwykłe metamorfozy aktorów z serialu "Plebania".