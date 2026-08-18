Córka Izabelli Scorupco jest już po ślubie. Pokazała piękne zdjęcia z uroczystości!

Izabella Scorupco po wielkim sukcesie wyjechała z Polski

Izabella Scorupco (56 l.) jest prawdziwą obywatelką świata. Urodziła się w Polsce, ale po rozwodzie rodziców razem z mamą wyprowadziła się do Szwecji. Przez wiele lat dzieliła swoje życie między dwa kraje. W latach 90. zaczęła pracować jako modelka, a w ramach różnych kontraktów zwiedziła cały świat. Przełomem w jej karierze był kultowy "Golden Eye", gdzie zagrała u boku samego Pierce'a Brosnana. Dla polskich widzów na zawsze pozostanie piękną Heleną z adaptacji "Ogniem i mieczem".

Jej kariera nieco przystopowała, gdy skupiła się na życiu rodzinnym. W lipcu 1996 roku poślubiła hokeistę, Mariusza Czerkawskiego (54 l.). Kilka miesięcy później na świat przyszła ich córka, Julia. Małżeństwo przetrwało zaledwie dwa lata. W następnych latach Izabella Scorupco miała jeszcze dwóch mężów. Od 2003 do 2015 roku związana była z Jeffrey'em Raymondem. Ze związku z amerykańskim PR-owcem ma syna Jacoba Martina (22 l.). Od siedmiu lat jest w szczęśliwym małżeństwie ze szwedzkim milionerem, Karlem Rosengrenem. Obecnie mieszkają w luksusowej willi w Los Angeles, ale Szwecja nadal jest im bliska.

W czerwcu ubiegłego roku córka aktorki podzieliła się szczęśliwą nowiną. Po dziesięciu latach związku zaręczyła się ze swoją szkolną miłością. Wybrankiem Julii jest C.J. Hicks. Krótko po zaręczynach razem z ukochanym oraz przyjaciółmi pojechali do Szwecji, gdzie świętowali nowy rozdział życia podczas midsummer.

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Julia Scorupco Czerkawski jest już po ślubie. Pokazała zdjęcia

Na początku czerwca Julia Scorupco Czerkawski (28 l.) pojechała ze swoimi przyjaciółkami do Nowego Jorku na swój wieczór panieński. Z kolei 18 sierpnia przekazała na Instagramie, że jest już po ślubie!

W tym życiu i w każdym kolejnym - Napisała pod serią zdjęć z tego wyjątkowego dnia.

Uroczystość odbyła się na świeżym powietrzu wśród zieleni i drzew. Liczni goście zasiadali przy długim stole. Obok Państwa młodych siedzieli dumni rodzice. Julia miała na sobie przepiękną suknię z gorsetową górą i przyozdobioną delikatnymi kwiatami. Ciemne rozpuszczone włosy przyozdobiła prostym welonem. Z kolei pan młody miał na sobie jasny garnitur.

Julia Scorupco Czerkawski podobnie jak znana mama związała się z branżą filmową. Jednak zamiast aktorstwa wybrała pracę za kulisami. Ukończyła prestiżowy Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, uzyskując dyplom z medioznawstwa i socjologii. Na studiach zatrudniła się w agencji marketingowej współpracującej z największymi gwiazdami Hollywood. Jej praca obejmuje między innymi promocję filmów i koncertów, co według jej ojca, Mariusza Czerkawskiego, czyni ją częścią "trochę hollywoodzkiego świata". Z agencją związana była przez pięć lat. W ubiegłym roku zdecydowała się na przerwę w karierze.

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