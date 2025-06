Piękna córka Izabelli Scorupco szykuje się do ślubu! Pokazała zdjęcie z zaręczyn!

Izabella Scorupco niedawno obchodziła swoje 53. urodziny, a teraz ma kolejny powód do świętowania. Jej ukochana córka przyjęła zaręczyny i szykuje się do ślubu! 27-letnia Julia również związała się z show-biznesem, to wybrała nieco inna ścieżkę kariery.