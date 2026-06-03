Córka Izabelli Scorupco już po wieczorze panieńskim. Ale się bawiła! Pokazała się w welonie

Córka Izabelli Scorupco wychodzi za mąż

Ślubne dzwony już wkrótce zabrzmią w rodzinie Izabelli Scorupco i Mariusza Czerkawskiego! Ich jedyna córka, Julia Scorupco, blisko rok temu zaręczyła się ze swoim ukochanym, wieloletnim partnerem i wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku stanie na ślubnym kobiercu. Radosna nowina obiegła media w czerwcu 2025 r. i wywołała falę gratulacji dla przyszłej panny młodej. Teraz Julia pokazała, jak celebrowała wieczór panieński, a nawet cały dzień w towarzystwie przyjaciółek. Bawiły się na całego, a narzeczona już przyodziała welon!

Zobacz także: Izabella Scorupco miała wszystko, a potem trach. Wiele rzeczy posypało się jak domek z kart

Julia Scorupco zbliża się do trzydziestki. Ze swoim narzeczonym jest od 10 lat!

28-letnia Julia (29 lat skończy we wrześniu tego roku) od lat konsekwentnie unika blasku fleszy. Choć jest córką jednej z najpiękniejszych polskich aktorek i legendarnego hokeisty, postawiła na własną drogę. Ukończyła studia na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i związała swoją karierę z branżą PR oraz marketingiem. Na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych i rzadko dzieli się szczegółami życia prywatnego.

Tym większym zaskoczeniem były opublikowane przez nią wpisy, w których pochwaliła się najpierw zaręczynami, a teraz wieczorem panieńskim. Na romantycznym zdjęciu sprzed roku widać moment oświadczyn, a Julia nie kryła wzruszenia.

Dziewięć lat później i jakoś z dnia na dzień nadal kocham cię bardziej - napisała pod fotografią.

Zakochani są razem od dekady, dlatego dla ich bliskich decyzja o ślubie nie była wielkim zaskoczeniem. Narzeczony Julii pozostaje osobą spoza świata show-biznesu, a para sprawia wrażenie bardzo szczęśliwej. Fani Izabelli Scorupco na pewno już zastanawiają się, czy na uroczystości zaślubin pojawią się znani przyjaciele rodziny oraz jaką kreację wybierze córka gwiazdorskiej pary. Jedno jest pewne, Izabella Scorupco i Mariusz Czerkawski już wkrótce będą mogli świętować jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu swojej córki. A może niebawem zostaną dziadkami?

Zobacz także: Córka Mariusza Czerkawskiego i Izabelli Scorupco to piękność! Do kogo jest bardziej podobna?

Wieczór panieński Julii Scorupco

Póki co Julia świętowała wieczór panieński w towarzystwie najlepszych przyjaciółek. Dziewczyny szalały na mieście, bawiły się w lokalu i chętnie pozowały do zdjęć, które później trafiły na instagramowy profil Scorupco. Przyszła panna młoda pokazała się w welonie i z dumą nosiła koszulkę z inicjałami swojego partnera. TUTAJ znajdziecie zdjęcia i nagrania z tego wyjątkowego dnia!

Zobacz także: Nie tylko Justyna Steczkowska. Te polskie gwiazdy po 50 wyglądają jak milion dolarów. Świat może się zachwycać!

Zobacz więcej zdjęć. Izabella Scorupco skończyła 55 lat, ale NAPRAWDĘ wygląda jak koleżanka własnej córki. Tylko spójrzcie!

Izabella Scorupco miała wszystko, a potem trach. Wiele rzeczy posypało się jak domek z kart. To spotyka wiele kobiet

42