Córka Mariusza Czerkawskiego i Izabelli Scorupco to piękność! Do kogo jest bardziej podobna?

Julia Scorupco, córka Mariusza Czerkawskiego i Izabelli Scorupco, ma już 28 lat i zachwyca urodą.

Wybrała karierę w branży PR, pracując dla hollywoodzkich gwiazd.

Niedawno zaręczyła się, a jej życie toczy się z dala od blasku fleszy.

Julia Scorupco przyszła na świat 15 września 1997 roku. W wieku 28 lat zachwyca urodą. Córka hokeisty (grał długo w NHL) i hollywoodzkiej gwiazdy kina nie nie poszła w ślady rodziców. Nie wybrała kariery aktorskiej ani sportowej, choć w młodości grała w koszykówkę. Ukończyła prestiżowy Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, studiując medioznawstwo i socjologię. Dziś mieszka w Los Angeles i pracuje w branży PR – w agencji zajmującej się promocją największych hollywoodzkich gwiazd, filmów i koncertów.

Dla niej czas się zatrzymał! Nie uwierzysz, ile lat ma piękna żona Sergio Ramosa!

Jak zdradził Mariusz Czerkawski, Julia ciężko pracuje, jest ambitna i często podróżuje służbowo – choćby do Brazylii przy okazji promocji dużych hitów filmowych. Jest aktywna na Instagramie, gdzie dzieli się podróżami, codziennością i rodzinnymi chwilami.

Julia Szeremeta zaskoczyła odważnymi zdjęciami w bikini! Pięściarka pod brazylijskim wodospadem

W czerwcu 2025 roku media obiegła informacja o jej zaręczynach – Julia świętowała ten moment w gronie bliskich, m.in. w Santa Barbara. Mimo rozstania rodziców (Izabella i Mariusz rozwiedli się w 1998 roku, gdy Julia była malutka), utrzymuje bliskie relacje zarówno z matką, jak i z ojcem. Prowadzi spokojne, ale stylowe życie – z dala od fleszy, skupione na karierze i bliskich.

