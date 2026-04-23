Mistrz świata dowiedział się o śmierci Łukasza Litewki. Przejmujące słowa momentalnie obiegły sieć

Łukasz Litewka nie żyje. Dramatyczny wypadek w Dąbrowie Górniczej

Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy i działacz społeczny mocno zaangażowany w pomoc potrzebującym zmarł nagle w wieku 36 lat. Kulisy jego śmierci są wyjątkowo dramatyczne. Łukasz Litewka jechał na rowerze po Dąbrowie Górniczej (woj. śląskie). Do wypadku doszło po godzinie 13 na ul. Kazimierzowskiej. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że poseł zderzył się z autem osobowym, które - z nieustalonych dotychczas przyczyn - zjechało na przeciwległy pas ruchu. Łukasz Litewka jest żegnany przez tysiące internautów, w tym znanych polityków, celebrytów i sportowców. Na temat tragedii głos zabrał także Marcin Możdżonek, siatkarski mistrz świata z 2014 roku, a obecnie doradca Karola Nawrockiego i członek Rady Klimatu i Środowiska przy Prezydencie RP. Sportowiec, gdy dowiedział się o tym, że Łukasz Litewka nie żyje, zamieścił przejmujący wpis, który momentalnie obiegł internet.

Łukasz Litewka nie żyje. Marcin Możdżonek poruszony: "Miał przed sobą całe życie"

Marcin Możdżonek jest mocno poruszony śmiercią Łukasza Litewki, z którym często politycznie było mu nie po drodze, ale szanował zmarłego siatkarza za ogromną pasję i zaangażowanie w pomoc potrzebującym.

Czarzasty żegna posła Łukasza Litewkę. "Absolutna tragedia. Obsłużyłoby wiele żyć".

Dotarła do mnie tragiczna informacja o śmierci Łukasza Litewki. To wielka strata, która uświadamia, jak kruche jest życie. Choć w wielu sprawach fundamentalnie się różniliśmy i nie zawsze było nam po drodze w politycznych dyskusjach, to nigdy nie brakowało mi szacunku do jego ogromnej pasji i zaangażowania w pomoc innym. Dziś te różnice nie mają żadnego znaczenia. Szacunek do drugiego człowieka musi stać ponad każdym sporem, zwłaszcza w obliczu tak nagłej i niewyobrażalnej tragedii. To był młody człowiek pełen energii i miał przed sobą całe życie. Składam najszczersze kondolencje Rodzinie oraz wszystkim Bliskim Łukasza. Spoczywaj w pokoju

- napisał mistrz świata w siatkówce z 2014 roku i doradca Karola Nawrockiego.

