Nie żyje Łukasz Litewka. Gwiazdy żegnają tragicznie zmarłego posła. "​Trudno ubrać w słowa ten ból"

Nie żyje Łukasz Litewka. 36-letni poseł zginął w tragicznym wypadku

Nie żyje Łukasz Litewka. Miał zaledwie 36 lat. Poseł związany z Lewicą, społecznik i aktywista z Sosnowca w środę, 23 kwietnia zginął w tragicznym wypadku na terenie Dąbrowy Górniczej. Obecnie na miejscu tragedii prowadzone są czynności, które mają wyjaśnić jak doszło do zdarzenia. Prokurator Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu w rozmowie z "Super Expressem" przekazał, że okoliczności tragedii na razie są niejasne.

Zabezpieczamy materiał dowodowy. Na miejscu jest biegły lekarz medycyny i biegły z zakresu przebiegu wypadków drogowych. Na temat przebiegu samego wypadku na tę chwilę nie możemy powiedzieć zbyt wiele. Na drodze został potrącony rowerzysta przez samochód osobowy. Okoliczności tego zdarzenia są niejasne. Prawdopodobnie mówimy tu o zderzeniu czołowym - poinformował rzecznik prasowy PO w Sosnowcu.

Był nie tylko politykiem, ale również cenionym aktywistą i społecznikiem. Od lat działała na rzecz zwierząt, osób w kryzysie bezdomności i lokalnych inicjatyw pomocowych. Zaangażowany był w budowanie oddolnej społeczności TeamLitewka, skupiającej wolontariuszy i sympatyków jego działań.

Wiadomość o tragicznej śmierci Łukasza Litewki wstrząsnęła Polską. Kondolencje, słowa niedowierzenia spływają z całej Polski. Politycy różnych partii podkreślają, że jak nikt inny potrafił działa poza podziałami. W obszernym poście pożegnała go polityczka i była aktorka - Dominika Chorosińska.

Straszna wiadomość. Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł ponad podziałami. [...] Zostawił po sobie coś, co w polskiej polityce jest rzadkie: realne, policzalne dobro. Psy, które znalazły dom. Dzieci, które doczekały się operacji. Seniorzy, którym ktoś wreszcie pomógł - napisała posłanka.

Zobacz również: Doda reaguje na tragiczną śmierć Łukasza Litewki. "Nie wierzę w wypadki"

Gwiazdy, politycy i sportowcy żegnają Łukasza Litewkę

W stałym kontakcie z tragicznie zmarłym posłem była Doda. Z piosenkarką połączyła go chęć pomagania. Litewka aktywnie wspierał artystkę, gdy ta kilka miesięcy temu nagłaśniała sytuację polskich schronisk. Gwiazda zamieściła na Instagramie czarno-białe zdjęcie Litewki z poruszającym wpisem:

Jeszcze przed obiadem żartowaliśmy... Nic się nie martw, wszystko dokończę. Widzimy się w kolejnym wcieleniu.

Chwilę później Dorota Rabczewska zamieściła kolejny wpis, w którym stwierdziła, że nie wierzy w wypadek!

Ale co ja wiem. Jestem tylko załamaną piosenkarką, której pękło serce. Kontynuujmy to, co Łukasz w nas wszystkich zasiał. Jego misja i idea nie umrze nigdy - dodała.

O ogromnej tragedii napisała z kolei Natalia Maszkowska:

Osłupiałam. Zginął Łukasz Litewka, osoba która jak nikt inny potrafiła pomóc dosłownie każdemu. Nie było dla Niego rzeczy niemożliwych! To ogromna tragedia!!! Nawet nie wiem, co powiedzieć, bo aż nie jestem w stanie w to uwierzyć!!!!!

Małgorzata Niemczyk, siatkarka i posłanka, stwierdziła, że odszedł człowiek, który był pełen pasji i zaangażowania. Przekazała również kondolencje dla rodziny i przyjaciół posła.

Tragiczne wieści. Nie żyje poseł Łukasz Litewka – zginął w tragicznym wypadku, śmiertelnie potrącony podczas jazdy na rowerze.​Trudno ubrać w słowa ten ból. To ogromna strata człowieka pełnego pasji i zaangażowania. Wyrazy najgłębszego współczucia dla rodziny, bliskich i przyjaciół w tych niewyobrażalnie trudnych chwilach. Spoczywaj w pokoju - naisała Niemczyk.

Łukasz Litewka wielokrotnie udowadniał, że polityk nie musi być sztywny i poważny. Jego fani twierdzili, że pokazywał nowoczesne oblicze polityki ponad podziałami, gdzie dobro innych jest najważniejsze. Ceniony był za swoją autentyczność.

Zobacz również: Piękny gest Łatwoganga. Tak uhonorował Łukasza Litewkę

QUIZ. Niezapomniani. Kalina Jędrusik. Co o niej pamiętasz? Pytanie 1 z 10 W jakim mieście urodziła się Kalina Jędrusik? Częstochowie Lidzbark Augustowie Następne pytanie