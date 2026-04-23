Piękny gest Łatwoganga. Tak uhonorował Łukasza Litewkę

Łukasz Litewka nie żyje. Poseł Lewicy miał zaledwie 36 lat

Czwartkowe doniesienia z 23 kwietnia o nagłym odejściu Łukasza Litewki wywołały powszechne poruszenie w całym kraju. Polityk reprezentujący Lewicę stracił życie podczas dramatycznego zdarzenia drogowego w Dąbrowie Górniczej. Działacz znany ze swojego ogromnego serca został śmiertelnie potrącony przez auto w trakcie przejażdżki rowerowej, mając zaledwie 36 lat.

Zmarły działacz przez długi czas regularnie i z pasją wspierał inicjatywy niosące pomoc. Jego uwadze nie umknęła imponująca zbiórka zorganizowana przez youtubera o pseudonimie Łatwogang. Zaledwie kilka dni przed śmiercią polityk opublikował na Facebooku bardzo osobisty tekst, w którym szczerze docenił wysiłki internetowego twórcy.

To co od kilku dni robi youtuber Łatwogang wraz z swoimi gośćmi, zasługuje na uznanie nie tylko z powodów wsparcia finansowego dla dzieci chorych na raka. Niezależnie czy zbiórka skończy się na 5 czy 10 mln, to coś więcej niż tylko pieniądze. To przykład, że się da, że młodzi potrafią wykorzystywać swoją rozpoznawalność i zasięgi do szczytnych celów. Że wystarczy iskra, którą dał Bedoes by inni przystąpili do projektu i można sobie gdybać, że teraz to tam chcę być każdy, że warto się tam pojawić itd., ale nie zmienia to jednego: że to realna pomoc i motywowanie społeczeństwa by głośno rozprawiało się z rakiem. I może tam klną, może czasami jest nietypowo i dziwnie, ale przestańmy oczekiwać od młodych ludzi, by zachowywali się nad wyraz poprawnie, a po prostu pozwólmy im wyrażać siebie, tak jak oni sami czują życie. Bo to ich życie, a nie nasze. W czasach freak fightów, rozpowszechniania patologii i tych idiotycznych konferencji na których głupota bawi się w najlepsze, ten stream i zaangażowanie szczególnie młodych ludzi, jest jak otwarcie okna i powiew świeżego powietrza w cuchnącym, dawno nie otwieranym pokoju zwanym internet - napisał.

Łatwogang reaguje na śmierć Łukasza Litewki. Doda dzwoniła do polityka dzień wcześniej

W trakcie środowej transmisji z 22 kwietnia gościem charytatywnego programu była piosenkarka Doda. Artystka zadzwoniła na żywo do Łukasza Litewki, z którym wcześniej wielokrotnie współpracowała w obronie zwierząt, a on natychmiast dołożył się do zbiórki. Niedługo potem szokująca informacja o wypadku polityka dotarła do youtubera za pośrednictwem licznych wpisów na czacie. Prowadzący postanowił oddać hołd zmarłemu i zadedykował mu kwotę o wysokości siedmiu milionów złotych.

Łatwogang uhonorował Litewkę

Długodystansowa relacja na kanale Łatwoganga wciąż trwa bez żadnych przerw. Tragiczna wiadomość o odejściu lewicowego polityka błyskawicznie obiegła zgromadzoną społeczność, która natychmiast powiadomiła prowadzącego. Youtuber zdobył się na wzruszający krok, ofiarowując pamięci zmarłego w wypadku posła całą zgromadzoną do tej pory pulę siedmiu milionów złotych. Gospodarz transmisji zaznaczył wyraźnie, że nieprzerwane pomaganie chorym jest teraz najwłaściwszą reakcją, zwłaszcza mając w pamięci osobiste wsparcie ze strony Łukasza Litewki.

