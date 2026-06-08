Będą chrzciny u Andziaks? Wszystko na to wskazuje! Tylko zerknijcie na zdjęcie z duchownym

Będą chrzciny u Andziaks i Luki?

Na instagramowym profilu księdza Jarosława Siuchty pojawiło się wiele mówiące zdjęcie oraz opis, który wskazuje na rychłe chrzciny w rodzinie Andziaks i Luki. Jak ujawnił duchowny związany z rodziną influencerów, będzie się u nich działo! Czyżby chodziło o chrzest najmłodszej pociechy Angeliki?

Działo się i będzie się działo! Przemiłe spotkanie z fajną rodzinką! - napisał duchowny w sieci.

Choć szczegóły pozostają owiane tajemnicą, wiadomo, że Andziaks i Luka przywiązują ogromną wagę do rodzinnych tradycji i wiary chrześcijańskiej. Nikt nie ma wątpliwości, że po wystawnym ślubie, chrzcinach córki, luksusowych wakacjach i spektakularnych przyjęciach organizowanych dla Charlotte, również chrzciny syna będą dopracowane w najmniejszych szczegółach.

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Urocza rodzinka?

Andziaks, czyli Angelika Trochonowicz, od lat pokazuje w sieci swoje życie prywatne. Wraz z mężem Luką wychowuje dwoje dzieci - córkę Charlotte oraz synka Franco, który przyszedł na świat w styczniu 2026 roku. Rodzina należy do najbardziej rozpoznawalnych influencerskich klanów w Polsce, a każdy ważny moment z ich życia wzbudza ogromne zainteresowanie internautów.

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Nic dziwnego, że także przygotowania do chrztu elektryzują fanów. Sami zainteresowani na razie nie zdradzili zupełnie nic, ale doświadczenie pokazuje, że lubią organizować rodzinne uroczystości z prawdziwym rozmachem. Wpis duchownego znajdziecie niżej!

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