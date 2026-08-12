Tych twarzy Artura Barcisia nie zapomnimy. Jego przemiana robi wrażenie

Artur Barciś to aktor, którego twarz zna niemal każdy Polak. Jednak czy pamiętamy wszystkie jego wcielenia? Od młodego chłopaka w kultowym "Znachorze", przez kultowego Tadeusza Norka, aż po cynicznego Arkadiusza Czerepacha. Na przestrzeni dekad jego wizerunek ewoluował w sposób absolutnie niezwykły.

Jego metamorfozy to nie tylko zmiana fryzury czy garderoby. To dowód na aktorską wszechstronność, która sprawiła, że stał się ikoną dla kilku pokoleń widzów. Każda rola to inny wygląd, inna energia i zupełnie nowa twarz, którą pokochały miliony.

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Tak zaczynał Artur Barciś. Mało kto pamięta jego pierwsze kroki

Zanim stał się gwiazdą małego ekranu, stawiał pierwsze kroki na deskach warszawskich teatrów. Absolwent legendarnej łódzkiej filmówki z 1979 roku szybko dał się poznać jako talent, na który warto zwrócić uwagę. Czy ktoś jeszcze pamięta go z programu dla dzieci "Okienko Pankracego"?

Jego kariera filmowa nabrała tempa dzięki roli Wasylka w głośnym "Znachorze" z 1981 roku. Wcielał się także w postacie epizodyczne, które zapadały w pamięć, jak choćby w kultowym serialu "07 zgłoś się". To były czasy, gdy budował swój warsztat, jeszcze nie wiedząc, że największy sukces dopiero przed nim.

Jeden serial zmienił wszystko w życiu Artura Barcisia. Ta rola to absolutny klasyk

Przełom nadszedł pod koniec lat 90. Rola Tadeusza Norka w serialu "Miodowe lata" okazała się strzałem w dziesiątkę i katapultowała go na szczyty popularności. Sympatyczny kanalarz o gołębim sercu i niezwykłych pomysłach stał się ulubieńcem publiczności, a jego duet z Cezarym Żakiem przeszedł do historii polskiej telewizji.

Sukces ten powtórzył lata później, ponownie u boku Żaka, w serialu "Ranczo". Jako przebiegły i inteligentny Arkadiusz Czerepach udowodnił, że potrafi mistrzowsko kreować postacie skrajnie różne od siebie. To właśnie te dwie role na zawsze zapisały się w sercach widzów.

Nie tylko komedia. Niezwykłe wybory w karierze Artura Barcisia

Choć kojarzony jest głównie z komedią, Artur Barciś to artysta o wielu talentach. Niewielu wie, że był jednym z ulubionych aktorów Krzysztofa Kieślowskiego, pojawiając się w niemal każdej części słynnego "Dekalogu". Te tajemnicze, nieme role pokazały jego zupełnie inne, dramatyczne oblicze.

Aktor nie bał się też nowych wyzwań. W 2010 roku wystąpił w "Tańcu z gwiazdami", a jego głos możemy usłyszeć w wielu kultowych produkcjach dubbingowych, jak choćby w serii "Auta", gdzie wcielał się w postać Luigiego. Barciś znany jest również z tego, że nie ukrywa swoich poglądów, otwarcie deklarując ateizm i angażując się w życie publiczne.

Prywatne życie Artura Barcisia. U boku tej kobiety jest od dekad

W świecie show-biznesu, pełnym głośnych rozstań, jego życie prywatne jest wzorem stabilności. Od 1988 roku jest mężem montażystki filmowej Beaty Barciś. Ich wieloletni związek to dowód na to, że prawdziwa miłość w blasku fleszy jest możliwa.

Para doczekała się syna, Franciszka, który urodził się w 1989 roku. Co ciekawe, on również miał swój krótki epizod aktorski – zagrał młodego Adasia Miauczyńskiego w filmie Marka Koterskiego "Nic śmiesznego", a także pojawił się gościnnie w jednym z odcinków "Miodowych lat".

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Artur Barciś nie zwalnia tempa. Zobacz, ile lat kończy i jak dziś wygląda

Urodzony 12 sierpnia 1956 roku, Artur Barciś w 2026 roku będzie świętował swoje 70. urodziny. Mimo upływu lat aktor ani myśli o emeryturze. Wciąż jest aktywny zawodowo, a jego nazwisko regularnie pojawia się w obsadach nowych filmów i seriali, jak choćby w głośnym "Znachorze" z 2023 roku czy serialu "Forst".

Jak bardzo zmienił się od początku swojej kariery? Które z jego wcieleń najbardziej zapadły wam w pamięć? Przekonajcie się sami, jak Artur Barciś prezentuje się dzisiaj. Zapraszamy do naszej galerii, która jest niezwykłą podróżą przez dekady jego imponującej kariery.