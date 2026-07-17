Zbigniew Zamachowski i jego zaskakująca metamorfoza. Tak dziś wygląda aktor, którego głos zna cała Polska

Redakcja se.pl
2026-07-17 5:10

Jego głos zna każde dziecko, a twarz cała Polska. Urodzony 17 lipca 1961 roku Zbigniew Zamachowski to artysta-kameleon, którego wizerunek ewoluował na naszych oczach przez dekady. Zobacz, jak bardzo zmienił się od początków kariery aż do dziś.

Tak zmienił się Zbigniew Zamachowski. Jego przemiana zaskakuje

Na ekranach gości od ponad czterech dekad, a jego twarz jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych w polskim kinie. Zbigniew Zamachowski przeszedł niesamowitą metamorfozę, od młodego, pełnego energii chłopaka z Brzezin, po dojrzałego artystę, którego głos i aktorskie kreacje zna cała Polska.

Czy pamiętacie go jako niepozornego Karola w trylogii Kieślowskiego? A może jako dzielnego Michała Wołodyjowskiego w „Ogniem i mieczem”? Każda z tych ról to nie tylko inny rozdział w jego karierze, ale też zupełnie nowy wizerunek, który na stałe zapisał się w pamięci widzów. Przez lata zmieniał fryzury, styl i sylwetkę, a jego ewolucja jest fascynującą podróżą przez historię polskiego filmu.

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Tak zaczynał. Bez tej pasji nie byłoby sukcesu

Choć dziś kojarzymy go głównie z wielkim ekranem, jego droga do sławy zaczęła się od muzyki. Już jako nastolatek wygrywał konkursy wokalne i pisał teksty do kabaretu. To właśnie muzyczny talent zaprowadził go na festiwal w Opolu w 1980 roku, gdzie zdobył drugie miejsce. Ten sukces otworzył mu drzwi do pierwszej wielkiej roli.

Został dostrzeżony przez reżysera i w 1981 roku, jeszcze jako student łódzkiej filmówki, zadebiutował w filmie „Wielka majówka”. Choć początki nie były łatwe, a dyrekcja szkoły nie zawsze pozwalała mu na udział w produkcjach, jego talent był niezaprzeczalny. Rola za rolą udowadniał, że jest jednym z najciekawszych aktorów swojego pokolenia.

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Jeden moment w karierze Zamachowskiego zmienił wszystko

Prawdziwym przełomem i momentem, który na zawsze zmienił jego karierę, okazała się współpraca z Krzysztofem Kieślowskim. Rola Karola w słynnej trylogii „Trzy kolory”, a zwłaszcza w części „Biały”, katapultowała go na międzynarodowe salony. Światowa prasa rozpływała się nad jego kreacją, a on sam stał się członkiem Europejskiej Akademii Filmowej.

Za tę rolę w 1995 roku otrzymał prestiżową Złotą Kaczkę, a jego nazwisko stało się synonimem aktorskiej klasy. To był moment, w którym Zbigniew Zamachowski z utalentowanego polskiego aktora stał się gwiazdą europejskiego formatu.

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Głośne role i zaskakujące pasje Zbigniewa Zamachowskiego

Kariera Zamachowskiego to jednak nie tylko role dramatyczne. Miliony Polaków pokochały go za głos, którym obdarzył… zielonego ogra. Użyczenie głosu postaci Shreka w kultowej serii filmów animowanych sprawiło, że stał się idolem najmłodszej publiczności i udowodnił swój niezwykły talent komediowy.

Ale to nie wszystko. W latach 90. razem z Markiem Kondratem, Bogusławem Lindą i Wojciechem Malajkatem prowadził restaurację „Prohibicja”. Aktor jest także doktorem sztuk teatralnych i przez wiele lat był wykładowcą w warszawskiej Akademii Teatralnej, dzieląc się swoją wiedzą z kolejnymi pokoleniami artystów.

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Burzliwe życie prywatne aktora. Trzy żony i czworo dzieci

Życie prywatne aktora było równie barwne, co jego kariera. Był trzykrotnie żonaty. Z drugą żoną, Aleksandrą Justą, doczekał się czwórki dzieci: Marii, Antoniego, Tadeusza i Bronisławy. Ich związek zakończył się rozwodem.

Jego trzecie małżeństwo, z prezenterką telewizyjną Moniką Richardson, było szeroko komentowane w mediach. Para pobrała się w 2014 roku, jednak ich związek nie przetrwał próby czasu. Rozstali się w 2021 roku, a rozwód sfinalizowali dwa lata później. Od 2021 roku Zbigniew Zamachowski jest związany z aktorką Gabrielą Muskałą.

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Ile lat kończy Zbigniew Zamachowski w 2026 roku? I jak wygląda dziś?

Zbigniew Zamachowski urodził się 17 lipca 1961 roku, co oznacza, że w 2026 roku będzie świętował swoje 65. urodziny. Aktor wciąż jest aktywny zawodowo, a jego nazwisko w obsadzie to gwarancja najwyższej jakości.

Jak zmienił się przez te wszystkie lata? Jak dziś prezentuje się jeden z najwybitniejszych polskich aktorów? Przekonajcie się sami, oglądając naszą galerię zdjęć. To prawdziwa podróż w czasie.

Aktor Zbigniew Zamachowski w okularach i czarnej marynarce trzyma mikrofon. O jego metamorfozie przeczytasz na SE.
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ZBIGNIEW ZAMACHOWSKI