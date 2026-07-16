Maluba jest w ciąży! Gwiazda disco polo spodziewa się dziecka, widać już krągłości. Wszystko pokazała w sieci

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-07-16 19:29

Magdalena Lubacz-Rataj, szerzej znana jako Maluba, własnie ogłosiła, że zostanie mamą. Gratulujemy! Gwiazda disco polo, która zaistniała w 2018 r., występując w show "Projekt Lady" i wygrywając go, pokazała krótkie nagranie z ukochanym u boku. Napisała "1+1=3". Wystąpiła w kusych szortach i odsłoniła rosnący brzuszek. Zobaczcie!

Dopiero co celebrowała 2. rocznicę ślubu. Teraz pokazała rosnący brzuszek

Magdalena Lubacz-Rataj, znana fanom jako Maluba, spodziewa się dziecka! Gwiazda disco polo i influencerka śledzona na Instagramie przez 386 tys. internautów podzieliła się szczęśliwą nowiną z obserwatorami, publikując wyjątkowe nagranie, na którym z dumą prezentuje ciążowe krągłości. W komentarzach natychmiast posypały się gratulacje i życzenia od fanów oraz osób z branży, które nie kryły wzruszenia.

Wcześniej celebrytka pokazała inne wideo.

Co najbardziej przeraża millenialsów, którzy nadal czują się nastolatkami? - brzmi napis.

Na klipie widać Malubę i jej partnera, którzy skradają się, w tle brzmi pełna napięcia muzyka. Wreszcie on sięga po test ciążowy z dwiema kreskami.

"Będę ciocią?", "Rośnijcie zdrowo", "Wspaniała wiadomość" - czytamy w sieci.

Informacja o ciąży pojawiła się zaledwie kilka dni po tym, jak zakochani świętowali rocznicę ślubu.

Dwa lata później… a ten dzień wciąż wywołuje te same emocje. Czas mija, ale są chwile, które zostają z nami na zawsze. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego dnia i do dziś kibicują nam w naszej wspólnej drodze. Za kolejne wspólne lata. Kocham Cię - wyznała Maluba na Instagramie.

Wówczas jednak o kolejnym życiowym kroku pary wiedzieli tylko najbliżsi. NAGRANIA z ogłoszenia ciąży znajdziecie TUTAJ.

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Kim jest Maluba?

Magdalena Lubacz-Rataj od kilku lat rozwija swoją karierę nie tylko jako wokalistka, ale także jako influencerka. Regularnie pojawia się na branżowych wydarzeniach, koncertach i premierach, a jej aktywność w internecie sprawia, że pozostaje w stałym kontakcie z fanami. Dzięki muzycznej pasji i konsekwencji w budowaniu własnej marki zyskała rozpoznawalność oraz grono oddanych odbiorców, którzy kibicują jej zarówno zawodowym, jak i prywatnym sukcesom. 33-latka ma za sobą udział w programie "Projekt Lady" w 2018 r., działa w branży muzyki disco polo, walczyła też w oktagonie Prime Show MMA, gdzie w debiucie pokonała Wiolę Kotelecką. Jej mąż Maciej Rataj jest zawodnikiem znanym z Fame MMA.

Teraz przed Malubą rozpoczyna się zupełnie nowy rozdział. Nadchodzące miesiące będą dla niej czasem pełnym emocji, przygotowań i wielkich zmian. Czekamy na kolejne filmy i zdjęcia z brzuszkiem! 

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