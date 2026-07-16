Młoda i piękna Violetta Villas! Tak na nowych fotosach z filmu wygląda Sandra Drzymalska

Nowe zdjęcia z filmu o Villas! Drzymalska nie do poznania

Do sieci trafiły nowe fotosy z filmu "Violetta Villas", który już za kilka miesięcy trafi do kin. Widać na nich fenomenalną, szalenie utalentowaną i na dodatek piękną Sandrę Drzymalską zmienioną tak, że nie sposób jej rozpoznać. Charakterystyczne dla Villas włosy, okulary, makijaż z epoki i stroje z lat 60. sprawiają, że 32-latka znana z czerwonych dywanów znika, a my widzimy tylko Violettę.

Produkcja pokazuje niezwykłe losy artystki, która podbiła sceny Paryża i Las Vegas, a przede wszystkim serca Polaków, zachwycając niepowtarzalnym głosem i sceniczną charyzmą. Twórcy przedstawiają jej historię oczami syna, który z bliska obserwował zarówno spektakularne sukcesy, jak i bolesny upadek swojej słynnej matki. To opowieść o wielkim talencie, odwadze i wysokiej cenie sławy.

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Kto robi "Violettę Villas"?

Za kamerą stanęła Karolina Bielawska, nagradzana reżyserka dokumentu "Mów mi Marianna" wyróżnionego na festiwalach w Krakowie, Locarno, Lizbonie i Sankt Petersburgu. Wspólnie z Małgorzatą Gospodarek napisała również scenariusz filmu.

O spektakularną przemianę Sandry Drzymalskiej zadbali Anne Cathrine Sauerberg i Thomas Foldberg - twórcy charakteryzacji nominowani w tym roku do Oscara za film "Brzydka siostra". W obsadzie znaleźli się także Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk, Borys Szyc, Dorota Kuduk, Cezary Łukaszewicz, Christo Szopov, Antoni Rembelski, Antoni Tyszkiewicz i Kazik Radziejewski. Producentem filmu jest Lava Films, a za dystrybucję odpowiada KINO ŚWIAT. Jednym z koproducentów jest Krzysztof Gospodarek.

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