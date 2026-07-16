Rosyjskie samoloty przechwycone nad Bałtykiem. To już kolejny raz

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-07-16 16:02

To już trzeci dzień z rzędu, gdy polskie myśliwce zostały poderwane do przechwycenia rosyjskich maszyn nad Bałtykiem. Tym razem piloci eskortowali dwa myśliwce Su-30, a później także samolot rozpoznawczy Ił-20. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że rosyjskie samoloty nie naruszyły polskiej przestrzeni powietrznej.

Rosyjski myśliwiec Su-30 z czerwonymi gwiazdami na skrzydłach w locie. O incydentach nad Bałtykiem przeczytasz na SE.
Autor: Beavphoto/ Shutterstock Rosyjski myśliwiec SU-30

Polskie myśliwce znów poderwane. Przechwyciły trzy rosyjskie samoloty nad Bałtykiem

Polskie myśliwce po raz kolejny zostały poderwane do działania nad Bałtykiem. W czwartek para dyżurna z bazy w Malborku przechwyciła dwa rosyjskie myśliwce Su-30, a po zakończeniu tej operacji została skierowana do kolejnego zadania. Tym razem chodziło o rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20. O zdarzeniu poinformował w mediach społecznościowych wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz:

"Rosjanie znowu testują możliwości naszych systemów OP. Para dyżurna polskich myśliwców z Malborka dokonała przechwycenia dwóch rosyjskich Su-30 nad Bałtykiem. Po zakończeniu tej operacji nasze załogi przekierowano na dodatkowe przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20, 30 km na północ od Jastrzębiej Góry. Po zakończeniu naszej eskorty, rosyjski samolot został przejęty przez samoloty szwedzkie. W obu przypadkach nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" – napisał szef MON na platformie X.

Gdy wojskowe samoloty zbliżają się do przestrzeni powietrznej państw sojuszu, wysyła się dyżurne myśliwce

To już trzeci dzień z rzędu, gdy polskie lotnictwo reaguje na aktywność rosyjskich samolotów nad Bałtykiem. W środę polskie myśliwce przechwyciły dwa rosyjskie Su-30, które wystartowały z Królewca. Dzień wcześniej, we wtorek, przechwycono rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 lecący na północ od Ustki. Takie działania są standardową procedurą stosowaną przez państwa NATO. Gdy wojskowe samoloty zbliżają się do przestrzeni powietrznej państw sojuszu lub poruszają się w sposób wymagający identyfikacji, dyżurne myśliwce są wysyłane, aby je zidentyfikować i monitorować ich lot. W ostatnich miesiącach podobnych interwencji jest coraz więcej. Kraje NATO regularnie informują o przechwyceniach rosyjskich samolotów nad Bałtykiem. Według wojskowych jest to element zwiększonej aktywności rosyjskiego lotnictwa w regionie oraz testowania gotowości systemów obrony państw sojuszniczych. 

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