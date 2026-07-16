"Ranczo Duttonów" dostanie drugi sezon, ale fani muszą przygotować się na zmiany

"Ranczo Duttonów" z 2. sezonem. Sukces spin-offu "Yellowstone"

Pierwsza seria produkcji "Ranczo Duttonów" zakończyła się potężnym zawieszeniem akcji, pozostawiając fanów w niepewności. W finałowym odcinku śmierć poniósł Rob-Will (w tej roli Jai Courtney). Z kolei Beth (Kelly Reilly) wraz z Ripem (Cole Hauser) wpadli na trop przemytniczej działalności na terenie rancza 10 Petal. Ponadto Oreana (Natalie Alyn Lind) odkryła, że spodziewa się dziecka, a młody Carter (Finn Little) padł ofiarą porwania. Taka kumulacja zdarzeń wymagała kontynuacji. Jeszcze w czerwcu, na fali potężnego zainteresowania na platformie Paramount+, oficjalnie potwierdzono realizację drugiego sezonu.

Według oficjalnych danych podanych przez Paramount, perypetie Beth i Ripa przyciągnęły w debiutanckim tygodniu aż 12,9 miliona odbiorców w skali globalnej. Premiera telewizyjna, która miała miejsce 15 maja 2026 roku na antenie Paramount Network, zgromadziła przed ekranami 1,85 miliona osób. Rezultat ten sprawił, że serial stał się absolutnym numerem jeden w amerykańskiej telewizji kablowej – zyskując popularność zarówno wśród całej widowni, jak i w kluczowej grupie demograficznej 18-49 lat.

Serial "Ranczo Duttonów" spodobał się widzom, opierając się na dziedzictwie ukochanych postaci, a jednocześnie budując własną tożsamość. Z niecierpliwością czekamy na możliwość zaprezentowania fanom kolejnych historii z udziałem tych niesamowitych bohaterów w sezonie drugim - powiedział Matt Thunell, prezes Paramount Television Studios.

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Zmiany za kulisami "Rancza Duttonów". Kto wróci w drugim sezonie?

Funkcję pierwotnego twórcy "Rancza Duttonów" pełnił Chad Feehan, lecz jego drogi z projektem rozeszły się jeszcze przed oficjalnym debiutem na ekranach. Zapadła już decyzja, że w pracach nad drugim sezonem na stanowisku showrunnera zastąpi go Benjamin Cavell. To doświadczony telewizyjny wyjadacz, który pracował przy takich seriach jak: "Seal Team", "Instytut", "Justified: Bez przebaczenia", "Bastion", "Sneaky Pete", "Homeland" oraz "Ojciec chrzestny Harlemu". Na ekranie zobaczymy wszystkie kluczowe gwiazdy. W składzie aktorskim ponownie znaleźli się:

Kelly Reilly jako Beth Dutton,Cole Hauser jako Rip Wheeler,Finn Little jako Carter,Ed Harris jako Everett McKinney,Annette Bening jako Beulah Jackson,Juan Pablo Raba jako Joaquin,J.R. Villarreal jako Azul,Marc Menchaca jako Zachariah,Natalie Alyn Lind jako Oreana.

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Fabuła serialu "Ranczo Duttonów". O czym jest spin-off?

Akcja widowiska zabiera widzów daleko od chłodnych krajobrazów kultowego Yellowstone. Beth i Rip muszą odnaleźć się w surowych realiach teksańskiego Rio Paloma. Główni bohaterowie zmuszeni są do brutalnej walki z bezwzględnymi właścicielami konkurencyjnego rancza, którzy nie cofną się przed niczym, aby chronić swoje lokalne imperium. Na południu Stanów Zjednoczonych lojalność krwi znaczy najwięcej, wybaczenie to pojęcie względne, a stawka za przeżycie kolejnego dnia drastycznie rośnie. Pierwszy sezon tej intrygującej historii zamknął się w dziewięciu odcinkach.

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