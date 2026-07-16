To mogło skończyć się tragicznie? Gwiazda "Klanu" opowiedziała o operacji

Karolina Nowakowska od lat cieszy się sympatią widzów, jednak rzadko dzieli się szczegółami dotyczącymi swojego życia prywatnego. Tym razem zrobiła wyjątek. Aktorka opublikowała w mediach społecznościowych wpis, który zaniepokoił jej obserwatorów. Poinformowała, że niedawno przeszła ważny zabieg i obecnie wraca do sił. Przy okazji zwróciła się do fanów z ważnym apelem dotyczącym profilaktyki zdrowotnej.

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Dramatyczne chwile gwiazdy "Klanu". Ta decyzja mogła zmienić wszystko

Na opublikowanych zdjęciach Karolina Nowakowska leży w szpitalnym łóżku. Widać, że jest pod opieką lekarzy i korzysta ze specjalistycznej aparatury medycznej. Choć sama nie ujawniła, z jakiego powodu konieczna była operacja, nie ukrywa, że był to bardzo ważny moment w jej życiu. Aktorka przyznała, że dziś czuje ogromną ulgę, ponieważ najtrudniejszy etap ma już za sobą. Jak podkreśliła, teraz skupia się przede wszystkim na rekonwalescencji i odzyskiwaniu sił.

Jeszcze większe emocje wzbudziły jednak jej słowa skierowane do internautów. Gwiazda zwróciła uwagę na to, jak często odkładamy własne zdrowie na dalszy plan. Zauważyła, że wiele osób bagatelizuje pierwsze sygnały wysyłane przez organizm, tłumacząc się brakiem czasu lub przekonaniem, że skoro nic nie boli, nie ma powodów do niepokoju.

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Nowakowska przyznała, że sama mogła pomyśleć w podobny sposób. Podkreśliła jednak, że od lat regularnie wykonuje badania profilaktyczne i właśnie dzięki temu lekarze mogli odpowiednio wcześnie zareagować. Jak wyznała, dziś ma świadomość, że ta decyzja mogła mieć ogromny wpływ na jej zdrowie, a nawet życie.

Aktorka zaapelowała do swoich obserwatorów, aby nie odkładali wizyt u specjalistów i traktowali profilaktykę jako inwestycję w przyszłość. Jej wpis miał być nie tylko informacją o stanie zdrowia, ale również przypomnieniem, jak ważne są regularne badania.

Choć Karolina Nowakowska nie zdradziła szczegółów dotyczących diagnozy ani przebiegu leczenia, zapewniła, że najważniejsza operacja jest już za nią. Teraz czeka ją okres regeneracji i powolnego powrotu do codzienności.

Zbyt łatwo odkładamy siebie na później. Mówimy: "Nie mam czasu", "To przecież nie boli". Ja też mogłam tak pomyśleć. Na szczęście badam się regularnie i dbam o swoje zdrowie i życie. Dziś wiem, że ta jedna decyzja mogła zmienić wszystko. Jeśli czytasz ten post, potraktuj go jak czułe przypomnienie - napisała w sieci aktorka.

Pod postem niemal natychmiast pojawiły się setki komentarzy. Fani oraz osoby z branży nie kryli wzruszenia i przesyłali aktorce słowa wsparcia. Wśród komentujących znalazły się również znane twarze polskiego show-biznesu. Ada Fijał życzyła koleżance dużo zdrowia, a Olga Borys zostawiła pełne wsparcia serce. Wielu internautów pisało, że trzyma kciuki za szybki powrót aktorki do pełni sił i dziękowało jej za ważny apel dotyczący dbania o własne zdrowie.

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