Aż tak jej nie lubią? Producenci "Klanu" upokorzą Kaczorowską straszną chorobą

Upokorzą Kaczorowską w "Klanie"

Według plotek Agnieszka jest zła, że producenci nawiązują scenariuszem serialu do jej sytuacji życiowej i rozstania z mężem... Dlatego tym chętniej na kilka tygodni znika z serialu. Wróci w czerwcu. Ale scenarzyści musieli coś wymyśleć. A że Bożenka rozstaje się z mężem, uznano, że najlepszym pomysłem będzie, jeśli wyjedzie za granicę, by tam odpocząć od sporu z byłym ukochanym. Kazuń wyjedzie do swojej siostry Kasi (Julia Królikowska) do Hamburga. Tam dopadnie ją okropna choroba...

Agnieszka Kaczorowska jako Bożenka zachoruje na wstydliwą chorobę

Scenarzyści postanowili, że postać Agnieszki Kaczorowskiej złapie małpią ospę! To okropna choroba wirusowa, której pierwsze symptomy mogą przypominać infekcję grypopodobną. U zakażonych osób pojawia się gorączka, dreszcze, bóle głowy oraz mięśni, a także ogólne osłabienie organizmu. Charakterystycznym objawem, który odróżnia mpox od wielu innych chorób wirusowych, jest powiększenie węzłów chłonnych. Najgorsza jest jednak wysypka, która pojawia się zazwyczaj 1-3 dni po wystąpieniu gorączki. Zmiany skórne początkowo mają postać plamek, następnie przekształcają się w grudki, pęcherzyki, krosty, a ostatecznie strupy.

Objawy małpiej ospy

Jak czytamy w sieci, wysypka często zaczyna się na twarzy, a następnie rozprzestrzenia się na inne części ciała, w tym dłonie, stopy oraz okolice intymne. Może być bolesna lub powodować świąd, co znacząco obniża komfort chorego. Do zakażenia wirusem mpox dochodzi przede wszystkim poprzez bliski kontakt z osobą chorą. Najczęstsze drogi transmisji obejmują bezpośredni kontakt ze zmianami skórnymi, płynami ustrojowymi oraz kontakt skóra do skóry... Istotną rolę odgrywa również kontakt seksualny, który w ostatnich ogniskach zachorowań był jedną z głównych dróg rozprzestrzeniania się wirusa. Możliwe jest także zakażenie poprzez kontakt z przedmiotami używanymi przez osobę chorą, takimi jak pościel, ręczniki czy ubrania.

I tu pojawia się pytanie... Czy producenci serialu na pewno lubią Agnieszkę Kaczorowską?

