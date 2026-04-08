Wiemy, ile dokładnie zarabia Agnieszka Kaczorowska w "Klanie". Kwota może zdziwić

Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
2026-04-08 5:53

Agnieszka Kaczorowska (33 l.), według plotek, miała rzucić rolę Bożenki w kultowym serialu "Klan". Szybko jednak poszła po rozum do głowy. Bo choć zarabia tam niby niedużo, to jednak każdego grosza żal, gdy urządza się nowy dom i życie u boku partnera, który właśnie stracił pracę...

Agnieszka Kaczorowska wraca do Klanu po kasę
Agnieszka Kaczorowska wraca do Klanu po kasę Agnieszka Kaczorowska wraca do Klanu po kasę Agnieszka Kaczorowska wraca do Klanu po kasę Agnieszka Kaczorowska wraca do Klanu po kasę
Kaczorowska znika z "Klanu", ale tylko na chwilę

Agnieszka Kaczorowska potwierdziła ustalenia "Super Expressu", że na jakiś czas znika z "Klanu". Jak jednak podkreśla, widzowie nie muszą się martwić - Bożenka Lubicz wróci na antenę już w czerwcu. Przerwa w nagraniach ma charakter wyłącznie chwilowy i - jak tłumaczy aktorka - wynika z konieczności skupienia się na innych zobowiązaniach zawodowych. Chodzi przede wszystkim o taneczny spektakl "Siedem", w którym występuje u boku swojego partnera, Marcina Rogacewicza (46 l.). To projekt wymagający intensywnych przygotowań i pełnego zaangażowania, stąd decyzja o czasowym ograniczeniu pracy na planie serialu.

1350 zł piechotą nie chodzi

Jak ustaliliśmy, Agnieszka Kaczorowska nie planuje jednak dłuższej przerwy od "Klanu". Powód jest dość prozaiczny - finanse. Aktorka doskonale zdaje sobie sprawę, że regularne występy w produkcji przekładają się na stabilne dochody, z których nie chce rezygnować. Z naszych informacji wynika, że za jeden dzień zdjęciowy otrzymuje około 1350 zł "na rękę". W skali miesiąca pojawia się na planie średnio trzy razy, co daje jej nieco ponad 4 tysiące złotych.

Choć dla wielu osób kwota ta może wydawać się niewygórowana jak na gwiazdę telewizji, wciąż pozostaje solidnym zastrzykiem gotówki. Zwłaszcza że - jak pokazuje rzeczywistość - nie każda produkcja gwarantuje stałe zatrudnienie i regularne wpływy. Nic więc dziwnego, że aktorka nie chce rezygnować z pewnego źródła dochodu.

Sytuację komplikuje dodatkowo fakt, że - jak się dowiedzieliśmy - Marcin Rogacewicz nie ma szans na powrót do serialu "Komisarz Alex", z którym przez lata był związany. To oznacza, że ciężar stabilności finansowej w większym stopniu może spoczywać na Kaczorowskiej. Aktorka ma już zresztą doświadczenie w podobnej sytuacji - w przeszłości, jak sama przyznawała, to ona utrzymywała rodzinę, a mąż zajmował się dziećmi i domem. Oby historia nie musiała się powtarzać.

Agnieszka Kaczorowska od 27 lat gra w "Klanie"

Przypomnijmy, że Agnieszka Kaczorowska od 27 lat wciela się w postać Bożenki Lubicz, jednej z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek "Klanu". Wątek jej postaci zostanie teraz na chwilę zawieszony - Bożenka wyjedzie za granicę. Będzie to jedynie krótka przerwa, a widzowie już niebawem ponownie zobaczą ją na ekranie.

Agnieszka Kaczorowska wraca do Klanu po kasę
