Wiemy, ile dokładnie zarabia Agnieszka Kaczorowska w "Klanie". Kwota może zdziwić

Kaczorowska znika z "Klanu", ale tylko na chwilę

Agnieszka Kaczorowska potwierdziła ustalenia "Super Expressu", że na jakiś czas znika z "Klanu". Jak jednak podkreśla, widzowie nie muszą się martwić - Bożenka Lubicz wróci na antenę już w czerwcu. Przerwa w nagraniach ma charakter wyłącznie chwilowy i - jak tłumaczy aktorka - wynika z konieczności skupienia się na innych zobowiązaniach zawodowych. Chodzi przede wszystkim o taneczny spektakl "Siedem", w którym występuje u boku swojego partnera, Marcina Rogacewicza (46 l.). To projekt wymagający intensywnych przygotowań i pełnego zaangażowania, stąd decyzja o czasowym ograniczeniu pracy na planie serialu.

1350 zł piechotą nie chodzi

Jak ustaliliśmy, Agnieszka Kaczorowska nie planuje jednak dłuższej przerwy od "Klanu". Powód jest dość prozaiczny - finanse. Aktorka doskonale zdaje sobie sprawę, że regularne występy w produkcji przekładają się na stabilne dochody, z których nie chce rezygnować. Z naszych informacji wynika, że za jeden dzień zdjęciowy otrzymuje około 1350 zł "na rękę". W skali miesiąca pojawia się na planie średnio trzy razy, co daje jej nieco ponad 4 tysiące złotych.

Choć dla wielu osób kwota ta może wydawać się niewygórowana jak na gwiazdę telewizji, wciąż pozostaje solidnym zastrzykiem gotówki. Zwłaszcza że - jak pokazuje rzeczywistość - nie każda produkcja gwarantuje stałe zatrudnienie i regularne wpływy. Nic więc dziwnego, że aktorka nie chce rezygnować z pewnego źródła dochodu.

Sytuację komplikuje dodatkowo fakt, że - jak się dowiedzieliśmy - Marcin Rogacewicz nie ma szans na powrót do serialu "Komisarz Alex", z którym przez lata był związany. To oznacza, że ciężar stabilności finansowej w większym stopniu może spoczywać na Kaczorowskiej. Aktorka ma już zresztą doświadczenie w podobnej sytuacji - w przeszłości, jak sama przyznawała, to ona utrzymywała rodzinę, a mąż zajmował się dziećmi i domem. Oby historia nie musiała się powtarzać.

Agnieszka Kaczorowska od 27 lat gra w "Klanie"

Przypomnijmy, że Agnieszka Kaczorowska od 27 lat wciela się w postać Bożenki Lubicz, jednej z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek "Klanu". Wątek jej postaci zostanie teraz na chwilę zawieszony - Bożenka wyjedzie za granicę. Będzie to jedynie krótka przerwa, a widzowie już niebawem ponownie zobaczą ją na ekranie.

