Julita z "Love is Blind:Polska" zrobiła TO ze swoją suknią ślubną. Co za piękny gest!

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-05-27 11:26

Pierwszy sezon polskiej edycji "Love is Blind" przyniósł ogromne emocje. Choć Julita powiedziała "nie" przy ślubnym kobiercu, zyskała ogrom fanów, którzy regularnie śledzą jej losy. Okazało się, że dziewczyna postanowiła podarować swoją programową suknię ślubną na szczytny cel. Ile obecnie kosztuje?

"Love is Blind:Polska" - na czym polega format?

Ten hitowy program randkowy to eksperyment społeczny, który ma sprawdzić, czy uczucie może przetrwać bez oceniania atrakcyjności fizycznej. Uczestnicy poznają się w izolowanych kabinach, gdzie mogą jedynie ze sobą rozmawiać. Jeśli między dwojgiem ludzi zrodzi się więź, dochodzi do zaręczyn  i dopiero wtedy para widzi się po raz pierwszy. Następnie narzeczeni sprawdzają swoją relację w codziennym życiu, mieszkając razem i poznając swoje rodziny.

Ostateczny test następuje w dniu ślubu: przy ołtarzu muszą zdecydować, czy biorą ślub, czy odchodzą od siebie na zawsze. Format "Love is Blind:Polska" narodził się w Stanach Zjednoczonych i stał się globalnym fenomenem, doczekując się edycji w wielu krajach, m.in. w Japonii, Szwecji czy Brazylii.

Zborowska i Wrona pokazali Jaśminę babciom

Relacja Jacka i Julity w "Love is Blind:Polska"

Relacja tej pary od początku była skomplikowana i stanowiła element miłosnego wielokąta z udziałem innych uczestników. Mimo początkowych trudności Julita i Jacek postanowili spróbować wspólnego życia, a mężczyzna nawiązał nawet dobry kontakt z synem swojej wybranki. Ich związek był jednak pełen napięć i problemów z komunikacją, które próbowali rozwiązywać, naśladując w domu warunki panujące w kabinach.

Przed samą ceremonią doszło między nimi do ostrego sporu, o którym żadne z nich nie chce teraz mówić. Finał okazał się bolesny: Julita powiedziała „nie” przed urzędnikiem, a jej syn ostatecznie przestał popierać ten związek. 

PRZECZYTAJ TEŻ: Jacek z "Love is Blind:Polska" wyznał prawdę. Wiemy, co dokładnie stało się w Grecji

Piękny gest Julity z "Love is Blind:Polska"

Okazało się, że Julita postanowiła zrobić coś dobrego ze swoją suknią ślubną. Przekazała o tym informację w swoich mediach społecznościowych:

- Jeśli ta sukienka może zamienić medialny moment w realną pomoc — to właśnie to chcę zrobić. Postanowiłam oddać suknię ślubną z finału programu, a całość uzyskanej kwoty przekazać na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Bo są walki dużo ważniejsze niż te przed kamerami - podsumowała Julita. 

Suknia była założona tylko raz i szyta na wzrost 163 cm (+10 cm obcasy). W idealnym stanie, z rękawiczkami w zestawie. Dół sukni nie prześwituje. Obecnie kwota na aukcji wynosi 2000 zł. 

Love is Blind Polska
Galeria zdjęć 20
Sonda
Oglądałeś "Love is Blind:Polska"?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Love is Blind