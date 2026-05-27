Solorz zostanie bez pieniędzy?! Konflikt z dziećmi trwa. W tle próba wrogiego przejęcia

Rekomendacja dotycząca nieudzielenia absolutorium znalazła się w sprawozdaniu rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu za miniony rok. Dokument opublikowano przy okazji ogłoszenia walnego zgromadzenia spółki zaplanowanego na 22 czerwca.

Wojna o sukcesję w imperium Solorza

To kolejny etap głośnego konfliktu o sukcesję w rodzinie Solorza. W drugiej połowie ubiegłego roku doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi we władzach najważniejszych spółek należących do miliardera.

Najpierw rada fundacji TiVi odwołała Mirosława Błaszczyka z funkcji prezesa Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu oraz Zygmunta Solorza ze stanowiska przewodniczącego rady nadzorczej w Cyfrowym Polsacie, Polkomtelu, Telewizji Polsat i Netii. Niedługo później z rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu usunięto także Justynę Kulkę, obecną żonę biznesmena. Zmiany objęły również wiele innych spółek należących do holdingu budowanego przez Solorza przez dekady.

Kulminacja nastąpiła po wyroku sądu w Liechtensteinie dotyczącym sukcesji. Orzeczenie okazało się korzystne dla dzieci miliardera. W efekcie prezesem Cyfrowego Polsatu został Piotr Żak, a do rady nadzorczej dołączyli Tobias Solorz i Aleksandra Żak.

Próba wrogiego przejęcia

Największe emocje wzbudził jednak fragment raportu dotyczący rzekomej próby przejęcia kontroli nad kluczowymi spółkami grupy.

Według komitetu audytu pomiędzy kwietniem a lipcem 2025 roku prowadzono działania pod kryptonimami "Overlord" oraz "Underlord". Operacje miały doprowadzić do objęcia kontroli nad Telewizją Polsat i Polkomtelem przez zewnętrzny podmiot.

W raporcie zaznaczono, że plany zostały zablokowane dzięki interwencji sygnalisty.

Jaki jest udział żony Solorza?

W dokumentach wskazano, że w działania zaangażowani mieli być Justyna Kulka, a także prawnicy Radosław Kwaśnicki i Karol Szymański współpracujący z kancelarią RKKW obsługującą Zygmunta Solorza w sporze sukcesyjnym.

Autorzy raportu opisali również mechanizm planowanego przejęcia.

Spółka miała utracić kontrolę nad spółkami zależnymi na rzecz fundacji rodzinnej Nullum Impossibile (której beneficjentami byli ówcześnie Zygmunt Solorz i Justyna Kulka) oraz spółek zależnych tej fundacji

- zapisano w sprawozdaniu, opublikowanym przez Wirtualne Media.

Działania prowadzone w tajemnicy

Według dokumentu działania miały być prowadzone w ścisłej tajemnicy.

Działania w ramach "Projektu Overlord" oraz "Projektu Underlord" były podejmowane w sposób ukryty, a dostęp do wiedzy o tych projektach miał wąski krąg osób

- czytamy w dokumencie.

Raport wskazuje również, że przygotowano kompletną strukturę organizacyjną potrzebną do realizacji planu.

Przygotowano niezbędną dokumentację, w tym projekty wniosków do sądu rejestrowego w celu dokonania niezbędnych wpisów

- podano.

Najmocniejszy fragment raportu

Według raportu kluczową rolę odegrał sygnalista, który poinformował przedstawiciela fundacji TiVi oraz kuratora sądowego w Liechtensteinie Petera Schierschera. Dodatkowo działania miało zablokować odwołanie Solorza i Błaszczyka z najważniejszych funkcji w grupie.

Najmocniejszy fragment raportu dotyczy jednak Justyny Kulki i jej ewntualnego udział w sprawie.

Z analizy dokumentów korporacyjnych wynika, że Zygmunt Solorz nie miał interesu majątkowego w przeprowadzeniu obu projektów w przeciwieństwie do Justyny Kulki. Może to wskazywać, że Justyna Kulka działała w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na szkodę Spółki

- napisano.

Nie ma dowodów winy

Jednocześnie komitet audytu podkreślił, że raport "nie przesądza o winie lub jej braku" po stronie wskazanych osób.

Autorzy dokumentu zaznaczyli także, że spółka ostatecznie nie poniosła szkody, ponieważ - jak oceniono - "prawidłowo zadziałały mechanizmy kontroli".

Mimo to rada nadzorcza uznała, że istnieją przesłanki, by nie rekomendować udzielenia absolutorium Zygmuntowi Solorzowi, Justynie Kulce oraz Mirosławowi Błaszczykowi.

Wiele wskazuje na to, że wojna o sukcesję w imperium Solorza jeszcze długo się nie zakończy, a kolejne dokumenty mogą ujawnić następne kulisy jednej z najgłośniejszych biznesowych afer ostatnich miesięcy.

