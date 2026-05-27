Błażej Stencel szalał w dmuchanym jednorożcu. "Wiozłem kwiatki dla mojego księcia"

Błażej Stencel i Kamil Krupicz na przestrzeni lat

Błażej Stencel i Kamil Krupicz tworzą parę od blisko siedmiu lat. Poznali się dzięki pracy w mediach, a od pewnego czasu otwarcie dzielą się swoim szczęściem w przestrzeni publicznej. W marcu 2025 roku zakochani ogłosili zaręczyny. Panowie nie ukrywają, że myślą o ślubie, ale marzy im się uroczystość w Polsce w gronie najbliższych. Jak przyznali w mediach społecznościowych - przez ostatnie zmiany w Polsce rozważają też ewentualny ślub zagranicą, aby potem go tylko potwierdzić w Polsce.

Choć dziś są zgodni, mają za sobą trudniejsze chwile – Kamil Krupicz wyznał, że dzięki terapii par udało im się pokonać poważny kryzys i odbudować zaufanie. Obecnie obaj uważają, że te doświadczenia wzmocniły ich więź.

Para posiada już dwa hawańczyki o imionach "Fortuna" i "Forsa". Obie suczki od najmłodszych lat są szkolone przez mężczyzn. Oni pieszczotliwie nazywają je swoimi córeczkami.

Panowie aktywnie prowadzą swoje media społecznościowe. Nie ukrywają swojego związku, a z hejterami rozprawiają się w chwilę. Jak zaznaczają, na ich profilach nie ma przestrzeni na takie zachowanie.

Błażej Stencel nie chce ślubu za granicą! Zdradził swoje plany po zaręczynach

Błażej Stencel szaleje w dmuchanym jednorożcu

Obaj panowie nie ukrywają, że dbają o swoją formę. Starają się zdrowo odżywiać, często też chodzą na siłownię. Błażej postanowił wyjść ze swojej strefy komfortu i wziął udział w jednym z biegowych wydarzeń. Tam w konkurencji w wodzie postanowił wspomóc się w płynięciu na... dmuchanym jednorożcu.

- Możesz przebiec Runmageddon, ale w środku i tak pozostaniesz jednorożcową księżniczką [...] Tak właściwie to byłem księciem, bo wiozłem na tym jednorożcu kwiatki dla mojego księcia 🤴 - napisał Stencel.

Błażej walczył tam dosłownie o przetrwanie. Pięknie płynął w tęczowym jednorożcu do mety. W osobnej relacji pokazał, jak właśnie podczas biegu wręcz kwiatki Kamilowi Krupiczowi.

Fani nie ukrywali swojego zachwytu podejściem Błażeja do swojego partnera. Byli też dumny z prowadzącego "Koło Fortuny", że podjął się takiego wyzwania i dotarł do mety w niezłym czasie!

