Małgorzata Rozenek-Majdan wyprawiła synowi urodziny. I to jakie! Był nie tylko golfowy tort, ale i turniej

Małgorzata Rozenek-Majdan wyprawiła synowi piękne urodziny

Małgorzata Rozenek-Majdan od lat podkreśla, że jej syn Tadeusz, który 24 maja skończył 16 lat, jest niezwykle ambitny i ma mocny charakter. W mediach społecznościowych celebrytka wspominała o tym, że sport stał się dla niego czymś znacznie więcej niż tylko hobby. Golf to jego wielka pasja. Nic więc dziwnego, że także urodzinowe akcenty miały nawiązywać do ukochanej dyscypliny nastolatka. Dumna mama opublikowała na swoim profilu na Instagramie rodzinne kadry i pokazała wyjątkowy tort przygotowany specjalnie dla solenizanta.

Golfowe urodziny Tadeusza. I pierwszy jego turniej, mały falstart w wykonaniu Henia przy dmuchaniu świeczek, a za drugim razem poszło już sprawnie #makeawish. Kochamy Cię Tadziu i zawsze będziemy Cię wspierać - podkreśliła wzruszona mama.

Rok wcześniej Małgorzata pisała, że bycie "środkowym dzieckiem" nie zawsze jest łatwe, ale Tadeusz ma w sobie niezwykłą energię, która rozświetla cały dom. Wtedy chłopak też celebrował urodziny w golfowym stylu.

Internauci komentują

Gdy tylko Rozenek opublikowała nagranie z urodzin, internauci rzucili się do komentowania - byli zachwyceni nie tylko atmosferą rodzinnego święta, ale też tym, jak bardzo Tadeusz się zmienił. W komentarzach posypały się życzenia i komplementy. Fani zauważyli, że syn Rozenek-Majdan coraz bardziej przypomina gwiazdorską mamę, a przy okazji wyrasta na młodego sportowca z prawdziwego zdarzenia.

"Ale piękny chłopak, sto lat", "Wow! Jak Tadziu wyrósł! Fajny chłopak z niego. Życzę przystojnemu młodzieńcowi przede wszystkim zdrowia, sukcesów w szkole i żeby był po prostu szczęśliwy", "Przystojny chłopak z niego. Czas szybko leci. Wszystkiego najlepszego dla syna w szczególności i waszej rodzinki", "Samych dobroci dla przystojniaka" - czytamy w sieci.

W domu Majdanów maj i czerwiec to prawdziwy maraton urodzinowy. Najpierw swoje święto obchodził Radosław Majdan, później Tadeusz, a zaraz potem urodziny mają także Małgorzata i pozostali synowie.

