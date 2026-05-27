Tak zmienił się król disco polo. Metamorfoza Marcina Millera zaskakuje

Kolorowe marynarki, odważne fryzury i uśmiech, który znała cała Polska. Tak pamiętamy Marcina Millera z lat 90. Dziś to zupełnie inny człowiek. Choć wciąż jest na szczycie, jego wizerunek przeszedł jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim show-biznesie.

Z chłopaka z sąsiedztwa stał się ikoną stylu, która nie boi się eksperymentować. Jak wyglądała jego droga? Przygotujcie się na sentymentalną podróż w czasie, która pokazuje, jak bardzo zmienił się lider zespołu Boys.

Marcin Miller o początkach kariery. Muzyk nie miał na nic pieniędzy! Trudne wyznanie

Chłopak z Mazur, który miał być inżynierem. Tak zaczynał karierę

Zanim miliony fanów śpiewały jego piosenki, Marcin Miller prowadził życie dalekie od blasku fleszy. Ukończył liceum ekonomiczne, a przez chwilę studiował nawet na prestiżowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jego pierwsza praca? Rejestrowanie bezrobotnych w urzędzie pracy w Ełku.

Kto by pomyślał, że ten młody chłopak, z głową pełną marzeń, porzuci stabilną posadę dla muzyki? W 1990 roku wszystko się zmieniło. To wtedy założył zespół Boys, który na zawsze odmienił polską scenę muzyczną.

Jeden utwór zmienił wszystko. Narodziny legendy

Każda wielka kariera ma swój punkt zwrotny. Dla Marcina Millera był nim utwór, który stał się nieoficjalnym hymnem pokolenia. Mowa oczywiście o przeboju „Jesteś szalona”. Piosenka w mgnieniu oka podbiła serca Polaków, a z Millera uczyniła megagwiazdę.

To był moment, w którym zespół Boys z lokalnej sensacji przeistoczył się w ogólnopolski fenomen. Trasy koncertowe, złote i platynowe płyty stały się codziennością, a Marcin Miller zyskał status niekwestionowanego króla disco polo.

Taniec, maska i rap. Nieznane twarze Marcina Millera

Choć muzyka disco polo pozostaje jego największą miłością, Miller wielokrotnie udowadniał, że nie lubi stać w miejscu. W 2014 roku wirował na parkiecie w programie „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”, a w 2022 zaskoczył wszystkich, ukrywając się pod kostiumem w show „Mask Singer”.

Jego artystyczne poszukiwania sięgnęły jeszcze dalej. W 2023 roku nagrał utwór „Figgo Faggo” z raperem Tede, co wywołało w branży prawdziwą burzę. To dowód na to, że Miller nie boi się ryzyka. A to nie koniec, bo jesienią 2026 roku zobaczymy go w nowej roli w programie „Twoja twarz brzmi znajomo”.

Kulisy życia prywatnego. U jego boku wciąż ta sama kobieta

W świecie pełnym skandali i głośnych rozstań, jego życie prywatne jest oazą spokoju. Swoją żonę Annę poznał jeszcze jako nastolatek, w 1988 roku. Pobrali się dwa lata później, tuż na starcie jego wielkiej kariery, i do dziś tworzą zgrany duet. To właśnie ona jest jego największym wsparciem.

Para doczekała się dwóch synów, Alana i Adriana, a Marcin Miller spełnia się także w roli dziadka dla swojego wnuka, Michała. Mimo ogromnej popularności, wciąż mieszka w rodzinnym Ełku, udowadniając, że woda sodowa nigdy nie uderzyła mu do głowy.

Marcin Miller i Boys. Quiz z piosenek oraz historii zespołu. Tylko dla prawdziwych znawców Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. „Jesteś szalona” to jednen z największych hitów zespołu Boys. Kto jest jego autorem? Marcin Miller Janusz Konopla Szalona Ilona Następne pytanie

Ile lat kończy Marcin Miller w 2026 roku? Zobacz, jak wygląda dzisiaj

Lider zespołu Boys urodził się 27 maja 1970 roku, co oznacza, że w 2026 roku świętuje swoje 56. urodziny. Czas płynie nieubłaganie, ale on zdaje się mieć na niego własny patent. Jak bardzo zmienił się od czasów pierwszych teledysków?

Jego transformacja jest naprawdę niezwykła. Przekonajcie się sami, oglądając naszą galerię. Zdjęcia mówią więcej niż tysiąc słów.