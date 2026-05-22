Takiej metamorfozy nikt się nie spodziewał. Maria Dębska kiedyś i dziś

Na przestrzeni lat przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim show-biznesie. Zmieniła się nie tylko jej kariera, ale i wizerunek. Z dziewczyny z sąsiedztwa, którą widzowie kojarzyli z popularnych seriali, stała się ikoną stylu i jedną z najbardziej rozchwytywanych aktorek swojego pokolenia.

Jej droga na szczyt to historia o talencie, ciężkiej pracy i odważnych wyborach. Każda kolejna rola była cegiełką budującą jej pozycję, a każda zmiana fryzury czy stylu stawała się szeroko komentowanym wydarzeniem. Maria Dębska nie boi się eksperymentować. Jak bardzo zmieniła się od początku swojej kariery?

Pamiętacie jej początki? Tak wkraczała do świata show-biznesu

Choć dziś trudno w to uwierzyć, pierwsze kroki przed kamerą stawiała już w 2012 roku, pojawiając się gościnnie w serialu "M jak miłość". Prawdziwą rozpoznawalność przyniosła jej jednak rola Jagi w "Barwach szczęścia", w którą wcielała się w latach 2014–2017. To właśnie wtedy widzowie poznali ją jako uroczą i naturalną debiutantkę.

Jednak już wtedy wiadomo było, że drzemie w niej ogromny potencjał. Absolwentka prestiżowej łódzkiej filmówki jeszcze na studiach zdobywała laury za swoje role teatralne. Mało kto wiedział, że za niewinnym uśmiechem z telewizyjnego ekranu kryje się artystka gotowa na największe aktorskie wyzwania.

Jeden moment zmienił wszystko. Ta rola była przełomem

Prawdziwa eksplozja jej talentu nastąpiła w 2021 roku. Rola Kaliny Jędrusik w filmie "Bo we mnie jest seks" okazała się strzałem w dziesiątkę. Dębska nie tylko brawurowo wcieliła się w legendę polskiej sceny, ale też przeszła oszałamiającą transformację fizyczną, stając się niemal sobowtórem ikony.

Ta kreacja przyniosła jej nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i otworzyła drzwi do największych produkcji. Nagle wszyscy zaczęli o niej mówić. To był moment, w którym przestała być "obiecującą aktorką", a stała się prawdziwą gwiazdą.

Od teatru po Netfliksa. Kariera Marii Dębskiej nabrała tempa

Jej kariera to nie tylko role, które przyniosły jej sławę, ale także odważne artystyczne decyzje. Już na początku drogi udowodniła swój kunszt na deskach teatru, zdobywając Grand Prix za wybitną osobowość sceniczną. Później zagrała u boku największych nazwisk, wcielając się w postać Aleksandry Szczerbińskiej w filmie "Piłsudski".

W ostatnich latach jej kariera nabrała rozpędu. Główne role w serialach "Kiedy ślub?", mrocznym "Śleboda" dla SkyShowtime czy wreszcie w produkcji Netfliksa "Tylko jedno spojrzenie" z 2025 roku, udowodniły, że jej talent nie zna granic. Każdy projekt był kolejnym dowodem na jej wszechstronność.

Miłość i rozstanie na oczach całej Polski

Życie prywatne Marii Dębskiej również budziło ogromne emocje. Przez lata tworzyła jeden z najgorętszych związków w branży z aktorem Marcinem Bosakiem. Ich ślub w 2020 roku był wielkim wydarzeniem, a para chętnie pojawiała się razem na czerwonym dywanie.

Niestety, ich szczęście nie trwało długo. Informacja o rozstaniu w 2022 roku zaskoczyła fanów i media. Aktorka, córka znanej reżyserki Kingi Dębskiej, zawsze chroniła swoją prywatność, ale ten trudny moment w jej życiu był szeroko komentowany.

Tyle lat kończy w tym roku. Zobaczcie, jak wygląda dzisiaj

Maria Dębska urodziła się 22 maja 1991 roku, co oznacza, że w 2026 roku skończy 35 lat. Patrząc na jej artystyczne portfolio i dojrzałość, trudno uwierzyć, że jest tak młoda. Dziś jest świadomą swojej wartości kobietą i jedną z najważniejszych postaci polskiego kina.

Jak zmieniała się na przestrzeni tych wszystkich lat? Które wcielenie najbardziej zapadło Wam w pamięć?