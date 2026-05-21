To już koniec "Emily w Paryżu". Netflix ogłosił ważne wieści

Historia amerykańskiej specjalistki od marketingu powoli dobiega końca, a jej europejskie perypetie ostatecznie doczekają się finału. Zadebiutowawszy na rynku w 2020 roku, ta głośna produkcja szybko zyskała miano jednego z największych przebojów Netflixa w skali całego globu. Pięć dotychczasowych odsłon gościło w światowym zestawieniu dziesięciu najpopularniejszych tytułów przez równe trzydzieści dwa tygodnie. Serial ten triumfował na szczycie rankingów w dziewięćdziesięciu państwach, natomiast w okresie od początku 2023 do końca 2025 roku wygenerował imponujące dwieście pięćdziesiąt milionów odtworzeń.

Koniec serialu "Emily w Paryżu". Szósty sezon zamknie historię bohaterki

Greckie plenery stanowią tło dla rozpoczętych niedawno prac nad finałową serią o losach uroczej Amerykanki. Z okazji startu zdjęć zarząd Netflixa postanowił podzielić się zakulisowymi ujęciami prosto z planu filmowego. W sieci pojawiła się także wiadomość od aktorki Lily Collins, która osobiście zwiastuje nadejście ostatniej części tego uwielbianego przez widzów telewizyjnego hitu.

Przewidywana data premiery. Kiedy obejrzymy 6. sezon "Emily w Paryżu"?

Twórcy nie podali jeszcze do publicznej wiadomości dokładnego terminu debiutu finałowych epizodów. Można jednak z bardzo dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że ostateczne zwieńczenie tej historii zadebiutuje na platformie Netflix najpóźniej w pierwszej połowie 2027 roku.

Lily Collins i reszta gwiazd. Poznaj pełną obsadę finału "Emily w Paryżu"

Oś historii skupia się na perypetiach młodej specjalistki z Chicago, otrzymującej wymarzone stanowisko we francuskiej stolicy. Codzienność dziewczyny obfituje w bardzo liczne wyzwania zarówno na polu zawodowym, jak i w prywatnej sferze uczuciowej. Tytułową bohaterkę gra Lily Collins, a obok niej występują chociażby Philippine Leroy-Beaulieu jako Sylvie Grateau oraz Ashley Park w roli Mindy Chen. W serialu pojawiają się również Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Lucien Laviscount i Eugenio Franceschini. Resztę barwnej ekipy aktorskiej uzupełniają Thalia Besson, Paul Forman, Arnaud Binard, Minnie Driver, Bryan Greenberg, a także Michèle Laroque. Informację tę przekazano w oficjalnym komunikacie prasowym.

