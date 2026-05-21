To już koniec "Emily w Paryżu". Netflix ogłosił ważne wieści

Kasia Kowalska
2026-05-21 20:34

Hitowy serial Netflixa nieuchronnie zmierza ku końcowi. Szósty sezon "Emily w Paryżu" będzie ostatecznym spotkaniem z uwielbianą bohaterką, która w poszukiwaniu nowych wrażeń ruszy w kolejną podróż po Europie. Zespół produkcyjny oficjalnie rozpoczął prace na planie, a platforma streamingowa udostępniła już pierwsze nagranie wideo.

Koniec serialu Emily w Paryżu. Szósty sezon zamknie historię bohaterki

i

Autor: Netflix/ Materiały prasowe

Historia amerykańskiej specjalistki od marketingu powoli dobiega końca, a jej europejskie perypetie ostatecznie doczekają się finału. Zadebiutowawszy na rynku w 2020 roku, ta głośna produkcja szybko zyskała miano jednego z największych przebojów Netflixa w skali całego globu. Pięć dotychczasowych odsłon gościło w światowym zestawieniu dziesięciu najpopularniejszych tytułów przez równe trzydzieści dwa tygodnie. Serial ten triumfował na szczycie rankingów w dziewięćdziesięciu państwach, natomiast w okresie od początku 2023 do końca 2025 roku wygenerował imponujące dwieście pięćdziesiąt milionów odtworzeń.

PRZECZYTAJ TEŻ: Tyle naprawdę zarabiali "Kiepscy". Równości nie było

Koniec serialu "Emily w Paryżu". Szósty sezon zamknie historię bohaterki

Greckie plenery stanowią tło dla rozpoczętych niedawno prac nad finałową serią o losach uroczej Amerykanki. Z okazji startu zdjęć zarząd Netflixa postanowił podzielić się zakulisowymi ujęciami prosto z planu filmowego. W sieci pojawiła się także wiadomość od aktorki Lily Collins, która osobiście zwiastuje nadejście ostatniej części tego uwielbianego przez widzów telewizyjnego hitu.

Przewidywana data premiery. Kiedy obejrzymy 6. sezon "Emily w Paryżu"?

Twórcy nie podali jeszcze do publicznej wiadomości dokładnego terminu debiutu finałowych epizodów. Można jednak z bardzo dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że ostateczne zwieńczenie tej historii zadebiutuje na platformie Netflix najpóźniej w pierwszej połowie 2027 roku.

PRZECZYTAJ TEŻ: Burza wokół gwiazdy "Top Model"! Pojawiły się informacje o wyroku

Lily Collins i reszta gwiazd. Poznaj pełną obsadę finału "Emily w Paryżu"

Oś historii skupia się na perypetiach młodej specjalistki z Chicago, otrzymującej wymarzone stanowisko we francuskiej stolicy. Codzienność dziewczyny obfituje w bardzo liczne wyzwania zarówno na polu zawodowym, jak i w prywatnej sferze uczuciowej. Tytułową bohaterkę gra Lily Collins, a obok niej występują chociażby Philippine Leroy-Beaulieu jako Sylvie Grateau oraz Ashley Park w roli Mindy Chen. W serialu pojawiają się również Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Lucien Laviscount i Eugenio Franceschini. Resztę barwnej ekipy aktorskiej uzupełniają Thalia Besson, Paul Forman, Arnaud Binard, Minnie Driver, Bryan Greenberg, a także Michèle Laroque. Informację tę przekazano w oficjalnym komunikacie prasowym.

Netflix - rozpoznaj serial
Pytanie 1 z 10
Z którego serialu pochodzi ten kadr?
Z którego serialu pochodzi ten kadr?
Polski akcent w "Emily w Paryżu". Twórca tłumaczy, czemu akurat Kraków
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NETFLIX
NETFLIX SERIALE